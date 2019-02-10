柯建銘︰罷工預告期 擬列優先法案

2019-02-10

〔記者李欣芳、鍾麗華／台北報導〕華航機師在春節期間突襲發動罷工，有關罷工預告期是否應入法引發討論，民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，立法院新會期十五日開議後，社會高度關注罷工預告期、虐童、酒駕等修法案擬列新會期重要的優先法案。

行政院規劃十八日召開行政、立法協調會報，討論立院第九屆第七會期行政院與民進黨團推動之優先法案，會報由政院副院長陳其邁與柯建銘共同主持，陳其邁表示，行政院尚未討論罷工預告期的修法是否列入優先法案一事。

時代力量立委徐永明昨指出，不少國家都有罷工預告期的規定，前兩年他去英國倫敦時遇到地鐵罷工觀察到，除了要提早預告罷工外，倫敦市長更要負起責任，刊登廣告提醒民眾，而工會也不用擔憂有罷工預告期就會降低與資方談判的籌碼。

徐永明表示，台灣民眾能理解勞資爭議下所產生的「不便」，只是遊戲規則未來可以更加明確化，修訂罷工預告期的討論可以是立法院新會期的第一步。

柯建銘表示，華航機師罷工引發社會高度關注。酒駕車禍事件不斷，行政院長蘇貞昌認為，酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲。

柯建銘說，為遏止酒駕事件一再發生，朝野立委提出多項修法案，擬加重刑責，此外，虐童事件頻傳，包括立委何欣純、陳明文、趙正宇、陳怡潔等人也提出相關修法擬重罰。

國民黨立院黨團書記長吳志揚表示，目前黨團已擬妥新會期重大優先法案草案，預計十四日國民黨、智庫與黨團成員所召開的立法實務研討會中提出討論，以攸關民生福祉議題為主，包括虐童、酒駕、食安、毒品氾濫等修法案。

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