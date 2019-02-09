「他」戀愛8年 夢想去男友家拜年

2019-02-09

家中獨子愛男生 被爸爸趕出門

〔記者王捷／台南報導〕網紅罔腰為變性和家人鬧翻，破冰後今年首度帶另一半「回娘家」，愛情被長輩接受讓人欣慰，其實許多跨性別者年節會感到特別孤單，今年二十六歲的凱晴就感同身受，他與男友愛情長跑八年，男友曾告訴爸媽自己的另一半是「他」，沒想到男友的媽當場淚崩，從此男方家長選擇遺忘，凱晴為避免長輩傷心，八年來不敢踏進男友家一步，他最大願望就是希望能被接受，能感受團圓的氣氛。

外型神似日本偶像團體「乃木坂46」成員齋藤飛鳥的凱晴，十五歲那年向男同學告白遭拒後，向家人哭訴自己喜歡男生，凱晴是家中獨子，家人觀念比較傳統，最後被父親趕出家門。

為了生活凱晴到超商工作，十九歲那年在超商遇到現在的男友，男友大他四歲，兩人將第一次獻給彼此，男友還表明希望有機會將他介紹給家人，於是跟著男友到台南生活。

要愛情還是家庭？ 男友為他離家

但當男友鼓起勇氣向家人說與凱晴交往時，男友的父親沉默不語，母親則埋頭痛哭，並反問家人跟「女友」要選哪一個？最後男友選擇愛情，雖然工廠月薪最多只有四萬元，仍為了凱晴租屋同居。

凱晴很難過，不想連累男友，也怕刺激長輩，因此一步都不敢踏入男友家門。凱晴說，雖然兩人租屋處與男友家不到兩公里，對他來說卻像是永遠到不了的地方，如今與男友長跑八年，他只能把愛情寄託在法律上，不過，即使台灣法律允許同性婚姻，他覺得很多家庭也無法接納跨性別者。

就算能同婚 家庭、社會也不接納

凱晴說，其實不只是面對家庭，他求職過程也常碰壁，他很希望能找一份正常的工作，但有的店家一看到他穿著打扮就委婉拒絕，甚至還有主管說，若是想工作，就要符合「男性」的裝扮，讓他很受傷。

凱晴最大的願望，就是希望能有正常的生活與家庭，他說，雖然面對多元成家，大家都說愛與包容，事實上歧視卻一直都在，不過他很幸運，有一位支持他的男友，陪他一起走過風雨。

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