先啤酒再葡萄酒? 混酒順序 無關宿醉

2019-02-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕據英國和德國科學家最新研究，若混飲酒精飲料，飲用的順序對喝酒者隔天或幾小時後一覺醒來時宿醉的程度並無影響。即所謂「先喝啤酒、再喝葡萄酒，你會感覺很好；先喝葡萄酒、再喝啤酒，你會覺得不舒服」的飲酒箴言，如今該改成「啤酒、葡萄酒，不管先喝哪種酒，你都會感到頭暈」。

飲酒順序 對宿醉強度其實沒影響

據「美國臨床營養雜誌（ＡＪＣＮ）」七日刊登的研究，英國劍橋大學研究員亨塞爾指出，科學家在周密控制的實驗室條件下，研究年齡層在十九至四十歲的九十名志願受試者，是否會因飲用酒類的順序而影響宿醉程度。所有受試者用完餐後分為三組：第一組先喝約一．一八公升淡啤酒，再喝四大杯白葡萄酒；第二組則把第一組飲用的順序顛倒；第三組僅喝一種酒（可挑啤酒或葡萄酒），喝到呼氣酒精濃度酒測值相同。九十名受試者的酒精濃度均控制在○．一一％。

研究人員全程監控受試者酒醉程度。在就寢之前，發給每人一杯水，杯子容量端視個人體重而不同。一夜過後，受試者回答自己的宿醉症狀，例如口乾舌燥、疲勞、頭痛、暈眩、噁心、胃痛、心跳加快和沒胃口，即可得到評估你有多醉的量表總分。

一週後，所有受試者再接受實驗，但第一、二組飲酒的順序與上一次相反，第三組受試者上週若挑啤酒，這次就改喝葡萄酒，反之亦然。之後同樣詢問宿醉症狀，其中約十分之一有嘔吐。

研究結果顯示，順序對「宿醉強度」其實沒影響。但亨塞爾也強調，該研究只比較啤酒與白葡萄酒，並未納入紅葡萄酒、烈酒或黑啤酒。英國基爾大學心理學者史蒂芬斯說，有研究顯示，酒色愈深的酒類含有同類物（congener），因此宿醉會更嚴重。

任何酒精飲料 喝太多都可能宿醉

德國維藤／海德克大學（UW/H）學者科赫林說，事實上，任何酒精飲料只要喝太多，就很可能造成宿醉。預測宿醉程度的唯一可靠辦法，就是看你覺得自己有多醉及是否噁心想吐，一旦忽略這些警訊，頭痛、脫水、疲倦、畏光和胃病將接踵而來。在前述一到十分的量表中，曾在喝酒後嘔吐的人，愈自認醉得厲害。

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