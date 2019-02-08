總統黨內初選 吳︰不會晚過七月

2019-02-08

〔記者劉濱銓、張聰秋／綜合報導〕國民黨主席吳敦義，昨大年初三回到家鄉南投縣及彰化縣等地發放新年福袋。被問到二○二○年總統大選，黨內總統初選期程時，吳敦義說，按照規矩，初選最晚不會晚過七月，最早則不會早過今年五月，其中民調佔七成、黨員投票佔三成，都是照慣例進行。

至於黨內有意角逐的人選，吳則回應「沒有意見」，直說任何人都能有意見，「我不能有意見」，初選都是按照幾十年的慣例進行。

有人想選 吳稱自己不能有意見

吳敦義昨先後到草屯新興宮、林太師廟、敦和宮、太清宮、惠德宮及雷藏寺等宮廟參拜。在雷藏寺由創辦人盧勝彥全程陪同，現場還有信眾大喊「選總統」，盧則建議吳敦義慎選副總統人選，成為真正九五之尊；但盧也說，這是菩薩講的，不是他講的。

面對民眾熱情勸進，吳敦義僅以「謝謝」簡單帶過。吳表示，二○二○年大選，總統、立委合併選舉，投票日估計在明年一月中旬，黨內初選正在規劃，大概今年四、五、六月就會啟動，期程最晚不會晚過七月，最早則不會早過五月，其中民調佔七成、黨員投票佔三成。

吳敦義昨也到鹿港鎮、伸港鄉發放紅包，被媒體問及向神明祈求的心願。吳說，祈求神明庇佑台灣風調雨順、國泰民安，更希望彰化風力發電要多做一點。

吳敦義表示，來彰化沿路看到了不少風力發電機，鹿港地區布置得還蠻多，他擔任行政院長時布局風力發電，當時他也覺得彰化濱海地區適合開發風場、推動風力發電，運轉的風扇總比燒煤炭、燒天然氣要好，彰化具備開發風力發電的優勢。

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