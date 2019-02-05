湧蓮寺抽出國運上上籤 政通人和 財源廣獲

2019-02-05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺昨晚約十一點二十八分抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別是上上、中中、中上和中上籤，尤其是代表國運的士籤抽得上上籤，廟方認為，意指整體政局穩定、國運平靜安穩。

湧蓮寺昨晚湧入大批民眾領取錢母，排隊人潮幾乎繞著廟宇的四周街廓一圈，晚上十一點十分廟方新春團拜後，敞開廟門，主委陳宏昌一一抽出代表士、農、工、商的國運籤。

湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，代表政治、國運的士籤較去年的「下吉」，今年抽到「上上」籤，「士農工商各稱心」，今年政通人和，各行各業都好；代表商業的商籤也從去年的「下下」籤，一舉抽得「中上」籤，代表經濟景氣至少能維持現狀，廣獲財源。

士籤是上上籤，籤詩「金烏西墜兔東升，日夜循環亘古今，僧道得之無不利，士農工商各稱心」。楊蓮福說，象徵皎月東升之向，事事亨泰順心。

農籤是中中籤，籤詩「忠言善語君須記，莫向他方求別藝，勸君安分舊生涯，除卻其餘都不是」，意指照去年做法，可以得到穩定，大家擔心的非洲豬瘟疫情，從籤詩看來，疫情可得到控制，能恢復正常。

工籤代表科技、工業，抽得中上籤，籤詩「魚龍混雜意和同，耐守寒潭未濟中，不覺一朝頭角聳，禹門一躍到天宮」；初始雖看起來混亂，最終卻能魚躍龍門，苦盡甘來。

商籤是中上籤，籤詩「虛空結愿結人緣，保得人安愿未還，得兔忘蹄真絕跡，敢將初誓謾輕瞞」；經濟上半年可能不太好，但下半年會慢慢復甦。

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