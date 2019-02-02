蘇揆晤酈英傑 盼推台美閣員互訪

2019-02-02

慶祝台灣關係法40週年 AIT：2019為「美台旅遊年」

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是美國國會通過「台灣關係法」四十週年，美國在台協會（ＡＩＴ）並將今年定位為「美台旅遊年」，行政院長蘇貞昌昨接見ＡＩＴ處長酈英傑時表示，現在台美關係可說處於最佳狀態，雙方的互信持續深化，他期盼「ＡＩＴ除了推動台美民間交流外，也能助我推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切與友好！」

酈英傑表示，ＡＩＴ將與駐美國台北經濟文化代表處及外交部合作，啟動名為「ＡＩＴ@四十」的全年一系列活動，以歡慶美國和台灣自「台灣關係法」立法以來，四十年的友誼和夥伴關係。ＡＩＴ也將二○一九年訂為「美台旅遊年」，將與觀光局合作舉辦活動，推廣美台之間的雙向旅行。

外交部推多項紀念活動

蘇貞昌昨在行政院接見酈英傑時強調，「台灣關係法」是台美關係重要的基礎，過去四十年來，對穩定台海情勢、促進台灣國家安全、經濟、社會發展等，都具有重要意涵。

蘇貞昌表示，為彰顯「台灣關係法」對台美緊密夥伴關係以及台海安全和平的重要性，外交部規劃辦理多項紀念活動，今年全年將以「台美恆久夥伴」為主軸，在台灣與美國舉辦一系列活動，讓雙方人民更了解台美關係的緊密交流與友好情誼。

蘇揆：持續深化安全合作

蘇貞昌並說，樂見ＡＩＴ將今年定為「美台旅遊年」，希望藉此見到更多台美交流互訪，他第一次到美國訪問時，就是應國務院邀請，有機會進一步了解台美關係的重要性，至今印象深刻，他期盼ＡＩＴ也能助我推動台美閣員互訪。

蘇貞昌指出，新的一年，他對台美關係有許多展望，希望雙方盡速洽簽自由貿易協定，持續深化台美安全合作，共同面對區域挑戰，也希望美國政府能持續支持台灣有意義地參與國際組織，台灣也將持續努力扮演印太區域和平締造者及貢獻者的角色，繼續深化與美國的實質關係。

酈英傑：期待下一個40年

酈英傑表示，「ＡＩＴ@四十」將以十二個月份、每月一主題的方式，彰顯美台之間在各方面的合作，像是貿易與投資、共享價值和教育等。二月「科學月」，ＡＩＴ將與科技部、國家太空中心、台北市政府等舉辦「美台太空與天文展」，凸顯美台科學合作。

酈英傑說，美台關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事，他期待美台一同開展下一個四十年。

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