憂懼美國禁令 華為要求台灣供應鏈 移中生產

2019-01-31

〔編譯羅綺、記者洪友芳／綜合報導〕美國司法部週一列出華為共二十三條罪狀，並要求引渡華為財務長孟晚舟，重重打了華為一拳。《日經新聞》報導，為因應美國可能採取的技術准入限制，華為要求台積電、日月光、京元電子等台灣供應商將大部分生產轉到中國，以避開美國禁令。

之前，中興通訊因違反向伊朗、北韓出口的禁令而遭美方制裁；福建晉華也因涉嫌竊取美光（Micron）的商業機密而面臨斷炊困境。消息人士指出，華為已與台積電商談，把部分晶片生產轉移到南京的工廠；並要求日月光、京元電子等供應商，把大部分生產轉移到中國工廠。

一名業界人士表示，如果美國也對華為祭出禁令，可能對業界造成另一波衝擊。據統計，華為擁有超過兩千家供應商。

《金融時報》報導，根據高盛調查，華為若被美國出口管制，供應鏈七十家公司將曝險，包括在二○一八年第三季對華為銷售額達五．六五億美元的台積電、對華為季度營收十三億美元的鴻海，以及微軟、高通、英特爾、超微（AMD）、安謀、海力士、歐菲科技等。

台積電表示，該公司已在上海松江投資設八吋晶圓廠，在南京投資的十二吋晶圓廠也於去年展開量產，預計明年底由目前月產能一萬片提高到二萬片；台積電在中國的晶圓廠最先進製程為十六奈米製程，華為若產品投產十奈米、七奈米製程，仍要在台積電台灣晶圓廠投產。

華為供應鏈廠商表示，會陸續調配產能，到年底兩岸約各佔一半比重，因採合併報表，對營運不會有影響。

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