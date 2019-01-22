兵役制度檢討》南韓 以色列 徵兵逾60年

2019-01-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍打造以志願役官兵為主體的軍隊，但部分國家至今仍維持役期較長的徵兵制度，或因「缺兵」重新檢討兵制或招募對象。強敵環伺的以色列、南韓，實施徵兵逾六十年，受俄國威脅、兵源短少影響的瑞典，也在去年起重新徵集四千人入伍。連敵情不若上述國家的德國也礙於「缺兵」，有意招募歐盟公民從軍。

瑞典「缺兵」 去年起重新徵兵

立國艱辛的以色列長期施行「全民皆兵」制度，該國男子至多需服役二年六個月，女性服役二年。而衝突不斷的朝鮮半島，二○一○年還因天安艦事件、延坪島砲擊事件劍拔弩張，因此南韓維持五、六十萬人的常備部隊，役男需服役一年八個月至一年十一個月左右。

不過，以色列和南韓近期皆略下修役男役期，以色列男性最長役期已自二年八個月調降至二年六個月，南韓也宣布去年十月起，每二週減少一天役期，直至二○二二年止，屆時南韓役男最短役期約一年六個月。

相較於敵情威脅嚴峻的南韓、以色列，二○一一年廢除徵兵制的德國，近年受軍事預算投入不足、人力短缺所苦，當局除欲提升國防預算佔GDP比重外，也考慮打破過去德國聯邦國防軍成員須為德國人的規範，招募歐盟公民從軍。

另外，受俄國威脅與兵源影響，瑞典二○一○年廢除施行逾一百年的徵兵制後，二○一八年重啟徵兵，去年招募四千名男、女公民入伍。位於波羅的海一帶的立陶宛，也在一度廢除徵兵制後，於二○一五年恢復該制度。

而新加坡、瑞士亦採徵兵制，新加坡男性公民須服役二年，退伍十年內須每年參加召訓，每年最多四十天。為永久中立國的瑞士，役男在接受十八週的基礎訓練後，每二年須返回部隊參加複訓，一次約九至十日，直至四十二歲為止。

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