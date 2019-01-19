美海軍作戰部長：不排除再派航艦過台海

2019-01-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國海軍作戰部長李察森上將十八日表示，即使中國在軍事科技上的進展，對美國軍艦造成空前的威脅，但台灣海峽是國際水域，美國海軍從未排除派航空母艦穿越台海的可能性。五角大廈發言人羅根十七日強調，美國仍堅守在「台灣關係法」（ＴＲＡ）下的對台承諾，美國將堅定支持台灣的自衛能力，提供防禦性武器，也會抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫。

美方已11年 未派航空母艦穿過台海

去年華府共三度派軍艦通過台海，但自一九九六年派「獨立號」和「尼米茲號」、二○○七年派「小鷹號」航空母艦刻意駛過台海後，美方已十一年未派航艦穿過台海。

本週在北京與中央軍委聯合參謀部參謀長李作成會晤的李察森，十八日在東京被問到中國擁有更多先進武器是否對美國造成風險時答道，「我們對於何種艦艇能通過這些海域，真的不認為有任何限制」，「我們視台海為另一片國際水域，所以才要通過」。

李察森強調 反對兩岸任何片面行動

李察森本週先後訪問中國及日本，他向李作成表明，美方反對北京當局或台北採取任何片面行動。他亦呼籲，美、中海軍艦艇在海上遭遇時，中方應遵守國際規則。去年九月三十日，美軍驅逐艦「迪凱特號」在南海執行自由航行任務時，遭中國海軍驅逐艦「蘭州號」逼近並被迫轉向。對此，李察森說，「我們希望，未來（中國軍艦在海上）的行為能更加符合（規則）」。

美國防部重申6保證 支持台灣防禦

針對李作成老調重彈地聲稱，「台灣問題……不容任何外來干涉……中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一」，羅根則對「美國之音」重申，美國對台政策是基於ＴＲＡ、美中三公報及美國前總統雷根一九八二年對台的「六項保證」，歷經七屆政府，美國的政策仍維持其連貫性。

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