將中國捧為警察／台親美立場 柯p竟喻「搶銀行 忘了警察」

2019-01-19

〔記者黃建豪、蕭婷方、李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲在昨晚播出的台視專訪中，談及美中台關係，對於主持人提問，親美派的民進黨陣營傾向與美國的關係好一點，是否有機會將台灣被限縮的空間拉大？柯竟提出「強盜說」，指一個強盜在搶銀行時，只看到錢，卻沒看到旁邊站著一堆警察，認為主持人的理論沒錯，但忘記還有一個中國。對此，黨政人士批評，柯這樣的譬喻，傷害台灣人民的情感，也失去首都市長的格局。

民進黨發言人吳思瑤回應，柯的發言不只是比喻不當，更是嚴重的認知偏差，偏離國內主流民意，更向國際社會釋放錯誤訊息。吳強調，相信社會民意難以接受「把自己國家當作強盜、把處處霸凌壓迫台灣的中國當作警察」這樣扭曲的比喻與言論。

民進黨︰柯向國際釋放錯誤訊息

柯文哲在專訪中表示，八年前，前總統馬英九時代的關係很好做，因為當時有反恐戰爭，美國有求於中國，所以對台灣的態度是「你不要惹事就好」，中國則是台灣不可實質搞獨立，但現在美中對抗局勢下，美國對台灣底線已壓進來，會說「現在我（美國）是你（台灣）的老大，我現在跟對面（中國）吵架，你至少要表態一下」， 希望台灣對中國要硬起來，而中國也要求，台灣不是只有不搞台獨，還要表態將來願意統一，所以它的要求也開始壓過來。

主持人追問，親美派的民進黨陣營傾向與美國的關係好一點，美也陸續通過國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，看起來是否有機會將台灣被限縮的空間拉大？

柯文哲回應稱，「有一個強盜去搶銀行，那當然就被逮捕，送到法院去，法官就問那個強盜說，你搶錢的時候沒看到旁邊一大堆警察嗎？那個強盜怎麼回答？他說，我有看到錢，沒有看到警察。是這樣，妳這個理論是對，可是妳忘記還有一個中國。」

對於柯文哲以「強盜搶銀行」回應台美關係，北市政府副發言人陳冠廷說，這個比喻不是要影射其他人或國家，主要是要強調做事不能只看好處，原意為中美對抗下，台灣過度傾向任何一方都可能有好處和壞處，不能只看到好處，而是要謹慎評估台灣民眾的最大福祉。

黨政人士則質疑，雖然柯的發言人澄清譬喻不是影射誰，但台灣長期面對中國在國際上的壓迫，台灣人告訴世界我們堅持民主、追求自由的立場，不僅是天經地義，也是捍衛主權尊嚴的基本態度。柯文哲這樣的譬喻，實在是傷害台灣人民的情感，也失去首都市長的格局，更對台灣的處境一點幫助都沒有。

至於若如高雄市長韓國瑜喊出九二共識，是否會增加與中國交往空間？柯文哲也說，「要是有辦法同時說服美國跟中國，就實在是太了不起，但你不是聖人，也不是不可能做的事，但這就是智慧」。

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