德不惜修法 擋華為標5G建設

2019-01-18

擬制定嚴格安全標準

〔編譯羅綺／綜合報導〕德國「商報」（Handelsblatt）報導，德國政府態度轉變，擬制定「嚴格到華為無法通過的安全標準」，從而有效阻止華為參與及成功競標該國五Ｇ網路建設標案；德國立法單位表示，如果還是阻擋不了華為，將以「修改德國電信法」做為最終防禦手段。

去年底，華為財務長孟晚舟在加拿大被捕後，各國對華為的資安疑慮日益加深，以美國為首的「五眼聯盟」（FVEY）相繼禁用華為設備，但德國卻以「沒有法律依據可以排除特定供應商」為由，遲遲未加入抵制華為的行列；如今傳出德國一改去年立場，以安全考量為由，準備封殺華為。

修電信法做最後手段

「商報」報導，德國政府向立法單位表示，五Ｇ網路安全問題「事關重大」，將影響政府未來決策；消息人士透露，德國官員正在商討制定「嚴格到華為無法通過的安全標準」，讓華為知難而退，達到有效阻擋華為參與五Ｇ網路建設的標案；如果仍擋不住，將以「修改德國電信法」做為最後手段。

路透報導，美國曾向盟友表示，華為聽命於中國政府，其網路設備可能留有讓網路間諜輕易入侵的「後門」，做為中國政府蒐集情報的工具。

對此，德國電信公司（Deutsche Telekom）去年十二月曾經表示，將重新審視供應商策略；法國電信巨擘Orange也說，不會採用華為的五Ｇ設備，來建設法國的新一代網路。

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