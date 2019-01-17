港獨青年訪台 中港情治人員跟監

2019-01-17

全程跟拍「學生動源」三成員 大公報還瞎扯本報記者是「蔡密使」

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港當局正升高打壓民主運動的力道，主張「港獨」的青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員本週在台參訪，卻遭到中港情治人員全程跟監，包括在哪家餐廳用餐、到書店看哪一本書，均被鉅細靡遺偷拍，隔天即被香港左媒的文匯報及大公報以頭版全版的報導進行醜化及攻訐，甚至編造故事，聲稱是港獨及台獨的合流，這同時顯示中港方面的情治黑手也已深入台灣。

硬拗港獨台獨合流 淪笑談

更扯的是，就連本報記者於鍾翰林前天離台前，約訪在總統府後方的國史館一樓會客廳，記者移動之間同時遭到跟監入鏡，並成為昨日大公報頭版內容。斗大的本報記者照片，以及記者走進總統府三號門外媒體停車區的開車門動作也遭拍攝，藉此連結港獨成員在台活動有總統府人員牽涉其中，更扯說是蔡英文總統派出密使見「學動」成員授「獨」計，荒誕的說法已成為媒體笑談。

不過，令人擔心的是，對於港人在台活動，居然出現中港情治人員全程跟監。鍾翰林等人上週五深夜來台，本週一（十四日）親中媒體文匯報及大公報即已全版處理，其中半個版均是跟監拍照內容，包括到哪一家餐廳用餐、到書店看了哪一本書，以及買彩券等細節全都入鏡。鍾翰林目前為十七歲的中六生，因為主張港獨，中方卻如臨大敵，在台灣動員大批中港情治人員全程監控。

遭到監控 鍾翰林：不意外

鍾翰林前天在國史館會客室接受記者訪問時，坦言遭監控不意外。他指出，自己在香港同樣也遭到監視，去參加遊行活動也會被黑衣人阻攔。

不過，對台灣自由民主相當嚮往的鍾翰林說，自己就是來看一看，卻被說是港獨及台獨的合流，從港媒報導看出，差不多就是一下飛機就被跟蹤了，包括他們到台中見香港朋友也知情。

更令他吃驚的是，就連在餐廳談到隔天要租一輛車的事情，居然也在報導中出現，這恐已不是近距離的一般監聽，只不過港媒煞有其事說他們要坐專車去「會見神秘頭目」，事實上只是到北台灣遊覽而已。

對於中港情治人員可以在台灣毫無顧忌監控蒐證，做為媒體的打壓材料，鍾翰林也直言，台灣社會真的是太過於開放了。

林保華諷共諜 該減薪五毛

曾接待鍾翰林的資深政治評論家林保華及楊月清夫婦也遭港媒扯入，並使用不堪文字稱鍾翰林是去見「獨鴛鴦」。對於中港情治人員跟監拍照及港媒的胡謅亂罵，楊月清直言笑死人，林保華也在臉書嘲諷，「共諜胡搞，敗壞國安形象，應該減薪五毛」。

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