史上第一位被彈劾的台大校長

2019-01-16

記者黃以敬／特稿

在爭議聲中上任台大校長不到十天，管中閔因為在馬政府公職期間收受媒體口頭契約支付一年六十多萬稿費、不具名供稿的違法兼職，成為史上第一位遭彈劾的台大校長。

三次不應監委約詢出席說明的管爺，對於教育部、監察院認定台大校長遴選有重大瑕疵，也完全不說明。顯然是把所有質疑說成「政治化」、躲在「台大自主」大傘下就當沒事。

有時，臉皮一厚，其實天下真是無難事。

台大校長遴選，管在參選資歷兼職欄完全空白、隱匿資訊，與管有薪資利害關係的遴委不告知也不迴避，台大行政幕僚則失職不查。台大遴選遭兩部會認定有重大瑕疵，這是史上第一次。進而被揭露，台大還是最多教授先偷跑兼職、後補許可的大學，全國第一。

台大學生會提案調查遴選爭議被擱置；有遴委請辭抗議遴委會不作為；還有校長遴選參選人提告質疑不公；甚至台大校長交接要動員兩百警力保護以免被抗議，也都是台大首見。

如今監委又調查發現管校長在國發會等公職期間七年領四百萬、匿名在媒體寫文章。政媒不分、損及公信力，是需探究的事。而政府大官與媒體企業約定每年數十萬的固定收入，則是不爭的事實。

管爺每月從週刊領五萬、六月及十二月還固定多兩萬五，還不算固定兼職所得嗎？看在月薪四、五萬的媒體記者，偶爾具名投稿說明政策而按字計酬的政府官員眼裡，只能羨慕在心裡了。

出了第一位被彈劾校長，台大又多一項紀錄。當然，就算目前監察院被外界視為藍多於綠，彈劾其他公務員是罪有應得，但是彈劾管爺，管校長及挺管者還是可高喊「不違法」、「政治化」，仍可當沒事。

只是，台大恐又要陪葬了。出了被彈劾的新校長，台大的自主自律標準，是否又將出現令人瞠目的更下限了？

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