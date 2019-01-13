時力2020支持度 黃國昌：有信心破20％

2019-01-13

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量昨天在新北市新店區召開創黨四年來的第一次黨員大會，討論黨章修改並增設黨代表等組織改造事宜。黨主席黃國昌表示，日前有民調顯示，時力在全國的支持度十七％，他有信心在二○二○年的大選中，支持度有機會衝破廿％，真正成為代表年輕人的新勢力，時力在二○一六年的不分區得票數超過五％，具有不用經過連署、可直接提名總統參選人的資格。此話一出，獲得黨員熱烈掌聲。

時代力量現有黨員數二二三八人，昨天在黨員過半數（含委託書）出席後順利召開，會中無異議通過黨章修正案，其它包括決策委員會納入特殊族群比例、不分區立委提名及順位由黨員直選產生，以及桃園市黨部主委曾威凱在九合一選舉未支持黨提名人處置案，黨員發言熱烈；在黨員直選不分區立委的議案中，因考量黨員人數有限，黨員直選不分區立委恐受特殊力量的買票影響，並未通過。

因應政黨法第四十三條要求，政黨在政黨法施行兩年內（今年十二月七日前）應依法修正章程及組織等事項；黃國昌說，時代力量成立時，政黨法尚未通過，黨章有些不符合政黨法的規定，必須透過黨員大會修改，包括黨員年齡、新增黨徽說明、新設紀律委員會、仲裁委員會及黨員代表大會等，黨章修正完成後，就會公告黨代表與決策委員會選舉辦法，每兩年改選一次。

對於是否再任黨主席？黃國昌說，過一段時間後再跟大家說明；立委林昶佐表示，希望有更多年輕一代、這次選舉表現不錯的市議員進入決策委員會。至於二○二○年的選舉路線，黃國昌表示，依修正後的黨章成立新的領導階層後，會有更深入的討論及說明。

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