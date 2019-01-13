政壇耳語》屏東人出頭天

2019-01-13

記者陳杉榮／特稿

蔡英文任命蘇貞昌組閣，陳其邁出任副院長，林佳龍出任交通部長，蘇內閣被國民黨嘲諷為「失敗者聯盟」，另有人以「復仇者聯盟」稱之。在蘇組閣後，政壇人士發現，現在是「屏東人出頭天」的時代，戲稱可成立「屏東共和國」了。

何以故？總統蔡英文是屏東人、立法院長蘇嘉全是屏東人，加上蘇揆，政壇最重要的鐵三角都是屏東人。若要外卡，馬英九任用的考試院長伍錦霖也是屏東人，監察院長張博雅則是屏東媳婦，這不是屏東人出頭天，什麼才叫出頭天！

觀察台灣民主運動演進過程的人應該都有印象，「黨外時代」蘇貞昌是名嘴中的名嘴，他的演講場叫好又叫座。美麗島事件他參加軍法大審辯護之後，投入選舉，一九八一年「屏東人的蘇貞昌」回到家鄉參選台灣省議員，演講場掛的布條就寫著：「人人說好酒沉甕底！屏東人敢踦尾包衰？」

蘇貞昌為故鄉的建設落後大抱不平，進入台灣省議會後，問政犀利，從台灣尾衝到台灣頭，打響屏東的名號。衝南衝北蘇貞昌，省議員、屏東縣長、立委、台北縣長、總統府秘書長、行政院長，幾十年下來，屏東不再踦尾包衰，反而受到國人的關注。

蔡英文當選總統，「屏東的女兒」成為台灣的總統，大大的讓位處台灣尾的屏東人揚眉吐氣。蘇嘉全從一九八六年當選國大代表之後，參與各項選戰，征戰各地，二○一六年擔任國會議長，也為屏東人打響另一個名號。

屏東人包辦總統、閣揆和國會議長，可千萬不要讓屏東人漏氣。

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