貫徹習五條 台商、台生等恐被要求「學習」

2019-01-13

中國涉台部門 關鍵績效指標

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念大會發表「習五條」後，中國展開「全面學習」，以貫徹落實習講話精神。兩岸人士指出，雖然目前尚未傳出在中國的台商、台幹、台生與台師被要求「學習」，但這是遲早的事；而「習五條」的學習與落實，已成為今年中國涉台部門的ＫＰＩ（關鍵績效指標）。

中共中央對台工作會議依慣例是在每年一月底、二月初舉行，台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，習近平發表「習五條」後，等於把對台政策的思維與基調確定下來，習的對台路線圖出來了，涉台部門就要開始執行，今年度預算核銷將圍繞「一國兩制台灣方案」。

依照中國慣例，習近平發表重要講話後，官方及學界會進行一連串的「學習」，包括官員的心得報告，中央到地方的研討會及座談會等。據了解，我方也會掌握中國各地涉台部門是否召集台商、台幹、台生、台師加強宣傳。

事實上，習近平二日發表「習五條」後，中國官媒《人民日報》隔天即刊登題為「推進祖國和平統一進程的重大宣示」的「社論」，並且連續四天刊載以評論員名義的文章。另一官媒《新華社》也刊登題為「為民族復興、祖國和平統一而共同奮鬥」的評論員文章，做為學習貫徹習近平的講話。

中國國台辦的海峽兩岸關係研究中心三日也舉辦學術研討會，國台辦主任劉結一當時就發表「習近平重要講話學習體會」，劉結一表示，對台工作系統將更加緊密地以習思想為指導，認真學習領會、貫徹落實習講話精神。值得注意的是，根據《新華社》報導，劉結一全篇談話僅提「一國兩制」，未提「九二共識」。

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