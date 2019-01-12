中市長一役跌跤 林佳龍 轉換戰場 展現韌性

2019-01-12

記者蘇永耀／特稿

「十年磨一劍」卻在台中市長連任選舉中失利的林佳龍，在民進黨中生代梯隊，始終被黨內認為應有更重要角色的發揮，從之前被點名參選民進黨主席、或進入總統府擔任國安會秘書長等職務，到同意接任交通部長，橫跨府院黨，涵蓋領域之廣，也證明林佳龍的政治才幹。

橫跨府院黨職務都被點名

林佳龍在台中市的治理政績是有目共睹，去年選舉無法順利連任，黨內頗感意外，不少人都認為非戰之罪，敗選與外部因素的關聯更大些，尤其是中部地區的空污問題，原不是單一縣市就能解決，但做為黨內的政治明星，又身處全國性大選兵家必爭地的台中市，林佳龍必然要承受各種政治攻擊。

即便落敗，林佳龍還是與十年前一樣的初衷，希望留在台中市繼續扎根，甚至準備成立基金會長期經營。做為美國耶魯政治學博士，過往的學術經歷讓他養成設定目標、完成目標的訓練，較不若一般政治人物，選敗走人，再換個戰場，反而能愈挫愈勇，展現政治韌性。

因為這不認輸的個性，對於執政團隊再度呼喚，希望林佳龍接任交通部長，繼續發揮所長，他則陷入猶豫。事實上，在準閣揆蘇貞昌前晚正式徵詢前，已先透過黨內不同管道詢問，但他均回應先沉潛及檢討，直到昨日做出「為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力」的決定，林佳龍仍有一份對台中市民難以割捨的感情。

對台中市民仍有難捨感情

交通領域除具專業，更關乎民眾生活及地方發展的需要。過去四年在台中市的施政上，林即有相當比重放在擘畫交通建設，此刻執掌交通部，有其延續及累積，更是放眼全國，考驗一位曾任直轄市長的政治人物。

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