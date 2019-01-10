劍指中國 川普推立法擴張總統關稅權

2019-01-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博新聞報導，知情人士透露，美國總統川普預計在本月發表國情咨文時，力促國會通過一項被稱為「美國互惠貿易法」的新立法，以擴大美國總統可逕行提高關稅的行政權力，藉以有效打擊他國政府利用非關稅壁壘來阻礙美國出口。因正值美中談判之際，這修法明顯是針對中國而來。

華府這項新立法是由對中國經貿採強硬立場的鷹派幕僚主導。

新法案由白宮貿易顧問納瓦洛辦公室、美國貿易代表署（USTR）及美國商務部共同起草，尋求國會授予總統提高美國關稅的更廣泛行政權，當總統考量到其他國家的關稅和非關稅壁壘限制性太高時，就可逕行提高關稅。

甫落幕的美中貿易談判是由USTR主導，除了施壓北京承諾不可藉由核發執照、環保規定、其他領域等監管權力，來阻礙美企貿易和投資外，這一項立法更直接指向中國長期以政府補貼和各種非關稅壁壘來扶植本國戰略產業發展的核心問題。

消息人士說，在共和黨籍參議員去年幾次企圖壓制川普的貿易和關稅權力失敗後，白宮和部分共和黨籍眾議員就致力起草「美國互惠貿易法」，授予川普在不必經過國會同意下，可逕行提高關稅等更多行政權力；白宮去年就避開美國會審議，運用罕見法律條文對中國進口產品加徵關稅，並對多數美國貿易夥伴開徵進口鋼鋁稅。

彭博指出，這項新立法是川普政府策略一部分；許多美企長期以來投訴其他國家的「非關稅壁壘」，例如特定國家當地海關和監管法令，因此解決非關稅壁壘早是川普貿易政策的優先選項。

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