防堵中國轉口「偷渡」 太陽能模組沒「身分證」禁輸入

2019-01-08

21日起 需附產地證明

〔記者黃佩君、張慧雯／台北報導〕我國並未開放中國太陽能電池及模組進口，但去年中國取消對太陽能產業補貼後，加速傾銷海外；為防中貨自第三地轉運來台，甚至透過台灣轉口「洗產地」後，規避銷往歐美的高稅率，危害台灣產品形象，貿易局拍板自廿一日起，包括太陽能電池及未製成模組的電池產品，均需檢附產地證明，否則不得進口。

政府挺台廠 業者說讚

業者表示「很棒、政府挺台廠」，更希望除明令禁止外，還要積極查緝、宣示決心。

財政部統計，太陽能電池進口無法釐清產地者（未定義國家）有二十五％，在其他光伏電池模組項目更達三十六％，以後這些沒「身分證」模組都將無法進口來台。

太陽能光電發電系統公會理事長郭軒甫說，中國去年取消對太陽能電廠補貼後，中貨就低價對外傾銷，台廠受害不淺，陸續裁員、賣地、賣電廠，上游已裁員千人、無薪假更有四千人。

業者表示，去年發現中貨透過第三地加工轉運來台，就已籲政府查核製造地，避免我國淪為中貨出海口；且部分外商來台搶食太陽能電站市場，多非用台製產品，而用進口產品得多付運輸成本，卻能低價搶單，合理懷疑都是「中國貨在第三地加工」。

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