金門死豬 確染非洲豬瘟

2019-01-04

〔記者簡惠茹、吳正庭、李欣芳、蘇永耀／台北報導〕本週一在金門縣金沙鎮田浦海邊發現的死豬昨天驗出非洲豬瘟病毒，農委會研判死豬從中國漂過來，但採高規格因應，金門豬隻及產品今起禁止輸台十四天，旅客禁止從金門攜帶豬肉製品來台，違者將以違反動傳法第二十八條開罰五萬到一百萬元。

金門肉製品 禁輸台14天

另外，死豬發現地點五公里內八個養豬場採樣送驗、現場處理人員反覆消毒且一週內不能與養豬場及相關人員接觸，等到所有畜牧場確認沒有問題才解除管制。

防檢局動物防疫組長徐榮彬表示，目前正值東北季風，從風向、金門與中國的距離來看，加上現場周邊都是海漂垃圾，判斷死豬是從對岸漂流過來。

若違規帶肉 最重罰百萬

金門平均每年有十噸豬肉品輸送台灣。農委會代理主委陳吉仲指出，金門有六十八家養豬場，距離死豬發現地半徑五公里內八處養豬場都進行採樣，其他養豬場密切觀察。

陳吉仲說明，目前不會跟世界動物衛生組織通報疫情，因為這次案件類似從邊境查獲的豬肉製品，由於擔心影響周遭環境，才會以高規格標準進行後續措施。

行政院長賴清德今天上午將召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議討論此事。蔡總統昨晚透過臉書貼文指，我們循兩岸防疫通報機制，通知對岸要求做好非洲豬瘟管控。但農委會通報對岸，對岸依舊「已讀不回」。

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