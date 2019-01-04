蔡：選不選 不是誰說了算

2019-01-04

守住台灣主權、民主 責無旁貸

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府前資政彭明敏等四位大老聯名發表公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。蔡總統昨日透過臉書發文回應，強調守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是她做一個民選總統責無旁貸的責任。她並說，「誰要選、誰不選，不是誰說了算」，相信民主機制就對了。

蔡總統上午先在臉書說，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。

對於四位大老質疑台灣現已門戶洞開，總統也說，我們始終未接受「九二共識」，根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。她重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這也是「台灣共識」。

用盡每一分的力氣 捍衛台灣

蔡總統稍後並透過總統府發言人黃重諺轉述，當中國把一國兩制端到台灣的大門口、強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是她做一個民選總統責無旁貸的責任。

總統強調，捍衛台灣，她不曾在壓力下低頭過。只要她當總統的一天，絕對會擋住所有壓力。人民用選票託付她，就是要捍衛這個國家，「我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣」。

總統並說，對於這些前輩們，希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。

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