新科技執法紛上路 「高雄式左轉」也能取締

2019-01-02

六縣市抓超速 設區間平均速率

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕除測速、闖紅燈照相桿，科技執法樣態越來越多！交通部今年將擴大補助各縣市進行科技執法，預計六縣市設區間平均速率執法、三縣市取締公車停靠區違停；基隆市、台北市將首度於高架路段設監控設備取締大型車違規行駛。高雄市更將用科技執法取締機車「高雄式左轉」。民眾違規將無所遁形、小心荷包縮水。

區間平均速率執法是監控一定路段的行駛時間，換算平均車速有無超標，新北市萬里隧道自前年試辦。交通部道安會執秘謝銘鴻表示，今年已有台北、新北、台中、彰化、高雄、台東等縣市申請經費，準備在危險路段抓超速。

三地申請 公車停靠區違停監測

公車站附近十公尺內禁止停車，否則公車停靠困難、或造成後車追撞等。去年新北、桃園、台中有車站試裝監測器，掃描查違停，今年更有基隆、嘉義、金門申請加裝。

高雄市更計畫取締備受詬病的「高雄式左轉」（機車遇到直行路口紅燈，先順著人行道往左移到逆向車道邊，直行道轉綠燈就直接左轉）情況，將在市中心部份路口裝設三、四組不同方向錄影偵測設備，取締違規。

違規將無所遁形 小心荷包縮水

逢甲大學副教授李克聰表示，科技執法可減少違規及事故，但應確認設置點的交通規範是否合理，宣導要夠，以免招民怨。

民眾劉先生說，警察取締可先勸導後開單，科技執法直接開單無異搶錢；但也有民眾支持加強執法，不違規就不必怕罰錢。

今年科技執法 擴大辦理地點、罰鍰

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