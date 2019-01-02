痛批遴委會40分鐘後放行 葉俊榮自己打臉

2019-01-02

〔記者林曉雲／台北報導〕前教育部長葉俊榮去年十二月二十四日召開記者會，痛批台大校長遴委會長達四十分鐘後，轉口宣布「勉予同意」管上任台大校長，引發各界譁然。一名台大教授昨天質疑，葉完全是「自己在打臉自己」，甚至連一向挺管的媒體記者都「凍不住」，當場質疑葉「邏輯不通，不具說服力」。

挺管媒體也質疑邏輯不通

該教授表示，葉俊榮去年七月上任教育部長，當時教育部已兩度發文台大，指台大校長遴選有嚴重程序瑕疵，須重啟遴選，但台大遴委會拒絕重選、台大提出訴願。葉俊榮宣布放行時，所有情況和條件均未改變，行政院訴願會亦未作出決定，明顯是葉下台前「硬幹」。

葉俊榮當天在記者會中，痛罵台大校長遴委會，在遴選過程中沒處理好，引發社會爭議，只為維護自身聲譽、害怕過程不當之責而拒絕補正程序，明顯失職。

葉俊榮也直指台大遴選案有兩大問題造成程序爭議，一是管中閔擔任台灣大哥大兼職，此事實有無揭露？有無讓遴委知道並列入考慮？台灣大副董事長任遴委是否應迴避？遴委會本應啟動討論和納入考慮，再進行投票表決，卻都未能妥善處理，是典型的程序爭議。

此外，管中閔任台灣大薪酬委員和審計委員的核可時間有落差，是否在遴委會票決時產生影響？這也是程序爭議。他強調唯有遴選合乎程序、台大校長的聘任才具正當性。

台大教授抨擊，葉俊榮完全打臉自己，他同意台大遴選結果一事，自應是無效。

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