紅變白給靈感 養魚養出美白產品

2018-12-31

觀賞紅魚越養越白 菌紅素是關鍵

〔記者吳柏軒／台北報導〕一場養魚意外，造就美白新研發！大同大學生物工程系系主任陳志成指導的博士生將觀賞紅魚「越養越白」，發現添加的「菌紅素」竟是美白關鍵，進一步鑽研證實對人體皮膚有淡斑、美白效果，未來不排除邁向醫療，希望能達到改善黑色素瘤等病灶，造福人群。

陳志成說，十二、十三年前有名在職專班博士生會養魚，嘗試透過添加菌紅素的魚飼料等方法，把鸚鵡魚等觀賞魚類養得鮮紅討喜，不料養了兩、三個月，魚的顏色沒變紅，反而將「紅魚」養成了「白魚」，這才驚覺菌紅素的意外用途。

人體皮膚實驗 有淡斑、美白效果

研究團隊指出，菌紅素是類胡蘿蔔素的一種，跟其他類胡蘿蔔素不同的是，菌紅素是由「嗜鹽菌」等微生物萃取得到，抗氧化效果是其他類胡蘿蔔素的二到七倍。

陳志成當時想，菌紅素影響到魚的色素，而人類也是有色素，是否也會有影響？而菌紅素的來源是從古老菌種「嗜鹽菌」萃取，世人常聽見的「死海」也含有古生菌，死海泥更被拿來敷臉美白，猜想古生菌應是美白關鍵，因此決定進一步研究美白效用。

擬朝醫療研發 用來對抗黑色素瘤

陳志成與其他老師、醫院等研究團隊，目前已可透過發酵系統控制導電度等技術，能從嗜鹽菌等菌種萃取大量菌紅素，並與美妝公司合作，將菌紅素進一步做出美白膏等保養品，日前在三軍總醫院臨床試驗，初步已證實對人體皮膚確實有明顯淡斑、美白效果。

陳志成並指出，透過細胞研究也發現，菌紅素真的具有淡化黑色素效果，除了美妝領域外，未來也將朝向醫療領域邁進，可望用來對抗黑色素瘤等病症，造福更多人。

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