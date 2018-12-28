癌症時鐘 再撥快2秒 每4分58秒 就有1人罹癌

2018-12-28

頭號殺手大腸癌 發生率下降

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署昨天公布二○一六年國人罹癌資料，新發癌症人數為十萬五八三二人，較二○一五年增加六七六人，平均每四分五十八秒就有一人罹癌，癌症時鐘快轉了兩秒。

雖然罹癌人數增加，不過國人發生率最高的「大腸癌」人數和發生率連兩年降低；肝癌、胃癌、皮膚癌、食道癌等發生率也都降低。

肝、胃及皮膚癌 連7年下降

國健署分析，十大癌症的標準化發生率，肝癌、胃癌及皮膚癌已連七年呈現下降，大腸癌也有下降趨勢，而肺癌、口腔癌、攝護腺癌及食道癌近年來則上下波動，乳癌今年持平，甲狀腺癌及子宮體癌仍呈現增加狀況。

不過，肺癌標準化發生率中，女性逐漸上升，這和全球趨勢很像，除了一般熟知的風險因子如菸害、二手菸、空氣污染外，「不抽菸」而得肺癌常見於亞洲女性，推測跟二手菸、職業致癌物和基因遺傳有關。

近期有知名人士罹患胰臟癌、食道癌、攝護腺癌，這三種癌症早期無明顯症狀，也無有效篩檢工具，其發生原因不明，推測除了與年齡老化、基因有關外，生活習慣也是重要因素。

癌症篩檢見成效 死亡率趨緩

目前歸納與生活習慣有關的高危險因子，胰臟癌包括吸菸、喝酒、肥胖及糖尿病；食道癌包括吸菸、喝酒、嚼檳榔、加工食物、胃食道逆流。

我國目前提供國人腸癌糞便潛血檢查、乳癌Ｘ光檢查、口腔癌檢查、子宮頸癌抹片檢查等四種免費的癌症篩檢，符合條件者都能免費檢查，根據國際實證研究，死亡率可降低十五％到九十％。

國健署署長王英偉說，分析長期趨勢發現，成人癌症篩檢成效顯著，癌症死亡率逐年趨緩，且穩定下降。

2016年國人十大癌症

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