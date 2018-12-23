美警告多邊開發銀行 勿助一帶一路

2018-12-23

提供資金恐助長中國政治野心 掠奪周邊國家

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）本月中在聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會上，就中國對多邊開發銀行（MDBs）的影響提出警告，指中國「實質侵略」多邊開發銀行的情況「令人擔憂」。其後，美國國家安全顧問波頓也公開指責中國藉由「一帶一路」在非洲進行「掠奪性操作」，透過不透明的協議以利用債務迫使非洲國家屈從北京。

馬爾帕斯指稱，世界銀行等多邊開發銀行正在協助中國透過「一帶一路」等計畫，向全球各地的基礎設施項目提供資金。他援引一份由中國資助、預定明年完成的世銀報告，該報告旨在「協助推動一帶一路倡議」，並補充介紹中國的基礎設施技術。他說：「我們正在與盟友和有志一同的國家合作，指導多邊開發銀行不要做出可被視為支持中國地緣政治野心的行為。」

馬爾帕斯也批評亞洲開發銀行與亞洲基礎設施投資銀行合作執行聯合融資項目；亞銀最大股東是美國和日本，總部在北京的亞投行則是亞銀的競爭對手。他表示，美國不滿美洲開發銀行選定明年在中國成都召開年會，還與中國合作，為拉丁美洲國家提供融資。他強調，在華府與北京就經濟戰略對峙期間，多邊開發銀行恐陷入困境。

華府智庫「彼得森國際經濟研究所」資深專家勒夫利（Mary Lovely）分析，美中若開始在多邊開發銀行的貸款項目互相較量，這些銀行可能「被迫做出選擇」。美國財政部已呼籲其「審慎選擇」具戰略目的與商業考量的國家倡議，謹慎提防中國的投資。歐洲、日本等政府官員也相當關注世銀協助中國在海外投資基礎設施的貸款，包括透明度、借貸額度、可能的社會與環境風險等。

利用債務迫使非洲國家屈從中國

負責督導世銀的聯邦眾議院小組委員會成員、共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）表示：「我們擔心的是中國的殖民主義，他們進入非洲、低收入國家，提供非優惠貸款，將這些國家置於無法償還債務的境地，然後再接管其資產和財務。」他認為，世銀不應透過助長競爭對手來削弱美國的利益，尤其國家安全利益，世銀須戒慎因應中國等「掠奪者」。

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