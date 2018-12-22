非洲豬瘟 中國大蔓延

2018-12-22

〔記者簡惠茹、朱沛雄、吳正庭／綜合報導〕農委會自十月以來已經從中國豬肉製品驗出七例含非洲豬瘟病毒，昨天更確認第一起生豬肉有病毒，農委會副主委黃金城表示，驗出病毒頻率越來越高，代表中國豬肉品已經普遍感染，更顯示中國什麼管控都沒有做。

賴秀穗：中國百年都無法斬除

中國目前通報二十三省市區、九十九個案例。台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，絕對不只九十九例，過去東歐非洲豬瘟傳播速度大約一年一百公里，但中國短短五個月已經傳播數千公里，可見中國沒有落實疫情管控，而且從廣東屠宰場的豬驗出病毒，可知病死豬早就落入食物鏈中再製成豬肉相關製品，他大膽預測「中國花一百年都無法除掉非洲豬瘟」。

八月二十七日起實施機場港口採樣檢測，防檢局從棄置箱內和旅客違規攜帶的中國豬肉品共收樣六二五件，已檢驗六○二件，共驗出七件有非洲豬瘟病毒。

農委會副主委黃金城指出，第七個案例是十二月十六日中國福建船隻抵達台中港時查獲的「燕皮」，燕皮是福州特產，以瘦肉打碎成薄皮狀，這是第一起生豬肉驗出病毒，被豬隻吃到一定發病，危險性非常高。

根本沒管控 病毒北到南遍布

黃金城憂心說，驗出病毒的間隔時間逐漸縮短，第一起是十月三十一日，第二例間隔十三天，後來縮短為十二天、八天，甚至一天，頻率越來越高，驗出病毒的豬肉也遍布中國各地，包含哈爾濱、瀋陽、重慶、福建和澳門。

黃金城指出，這代表中國豬肉已經從北到南全面性含有病毒，也代表中國什麼措施都沒做，未主動通報、獸醫師未把關、政府未管理，所有豬肉無論是否感染，全部拿去加工。

黃金城呼籲民眾，千萬不要再嘗試把中國肉品帶進台灣，到中國不要參訪畜牧場，避免鞋子、身體把病毒帶回台灣，網購中國豬肉產品更恐為台灣帶來災難。

陸委會副主委邱垂正昨天重申，希望中國遵守「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，共同防範非洲豬瘟。

但面對越來越嚴峻的疫情，許多民眾依舊態度輕忽，一名嫁到台灣的黃姓中國籍婦人昨天從福州搭機入境台灣時，攜帶豬絞肉遭海關查獲，被處廿萬元罰鍰，當場嚇哭；一名舒姓旅客廿日晚間自香港入境桃園機場，托運行李中查獲○．六公斤火腿腸，同樣裁罰廿萬元。

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