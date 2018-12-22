駭侵12國 美起訴2中國駭客

2018-12-22

北京怒嗆「無中生有」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國司法部二十日指控中國男子朱華和張士龍替中國國家安全部支持的中國駭客團體「APT10」工作，入侵美、英、日、法、德、巴西、加拿大、芬蘭、印度、瑞典、瑞士、阿拉伯聯合大公國等至少十二國、逾四十五個政府機構與企業的電腦系統，竊取商業機密、智財及其他情資，美國航太總署（NASA）、能源部和海軍都是受害者，因此予以起訴。

駭客團體「APT10」聽命中國國安部

美國司法部副部長羅森史坦指出，中方一再違背中國國家主席習近平二○一五年對美方的承諾，即不對美國公司與商業基礎設施發動網路攻擊。過去七年，美國司法部的經濟間諜案中，涉及中國的竟超過九十％，且逾三分之二的商業機密外洩案與中國有關。

美國務卿抨擊威脅全球經濟 英日跟進

美國國務卿龐皮歐及國土安全部部長尼爾森為此發表聯合聲明，表示中國駭客攻擊已對全球經濟活動造成威脅。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊強調，中國國家贊助的行為者係經濟間諜中最活躍的犯罪者。中國的目標在於取代美國成為世界超強，它也正利用非法手段達成。

指控竊取美海軍、NASA等45官民機構商業機密、智財

紐約聯邦法院檢察官指出，逾十萬名美國海軍人員的姓名、社會安全號碼及其他個資遭這兩人竊取。遭竊資料達數千億位元組，包括NASA哥達德太空飛行中心和噴射推進實驗室與許多全球大企業都遭殃。

英、日外交部二十一日均就此事批評中國。中國外交部發言人華春瑩則回應，美方「妄自尊大」、「捏造事實、無中生有」，中方對此堅決反對。

駭客朱華被暱稱「上帝殺手」（Godkiller），被控早在二○○六年起就入侵包括航太、金融、生技、石油和天然氣、衛星與製藥的廣泛產業的電腦網絡。

傳以惠普、ＩＢＭ當跳板 駭進客戶電腦

儘管該起訴書裡未透露受災公司名稱，但路透引述五名知情人士獨家報導，指駭客入侵惠普（HP）和國際商業機器公司（IBM）的網絡當跳板，再伺機駭入這兩家美國知名企業的客戶電腦。這兩家大廠則不予置評。

相關網路攻擊係中國駭客行動「雲端跳躍者」（Cloudhopper）的部分行徑，消息人士指稱，遭入侵的知名科技公司不只HP及IBM。企業和政府愈來愈仰賴名為「管理服務供應商」（MSP）的科技公司遠端管理它們的資訊科技運作，只要入侵一家MSP，就能駭入該MSP的任何客戶。

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