陳雲林赴海基會 弔唁江丙坤

2018-12-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會前董事長江丙坤日前辭世，中國海協會前會長陳雲林等人昨搭機抵台，前往設於海基會的江丙坤追思會堂弔唁，海基會董事長張小月出面接待，並與陳雲林握手寒暄。陳雲林在海基會停留時間不到十分鐘，隨後轉往位於南港的中信金總部探望江丙坤夫人陳美惠，陳雲林一行人預計今天離台。

陳與張小月握手寒暄

陳雲林在中國國台辦綜合局長兼海協會秘書長馬國樑、兩岸企業家峰會副秘書長王憲等人陪同下赴海基會，海基會秘書長姚人多在大門口迎接，張小月則在通往追思會場的電梯口等待，陳雲林在與張小月握手後，隨即前往會場弔唁江丙坤。這是蔡政府上任以來，首度有海協會與國台辦官員踏進海基會。

陳雲林全程神情肅穆，未接受媒體採訪。不過，他在弔唁後發布聲明指出，這次他以個人名義來台送江丙坤最後一程，心情十分沉重。猶憶十年前首次訪台時江在圓山飯店熱情迎候，恍若昨日，再次看到這裡的一草一木，勾起他無限的思念和不捨，讓人未語淚先流。

聲明強調，「斯人已去，事業長昭」。歷史已經證明兩岸關係和平發展是一條有利於兩岸同胞、有利於中華民族的煌煌正道，「也終將銘記丙坤先生和那些為兩岸關係改善發展做出貢獻的台灣有識之士」，深盼江丙坤「未竟之事業能得以賡續，未了之夙願能得以完成」。

張小月受訪表示，陳雲林抵達海基會時，她向對方說：「初次見面，感到很榮幸」，陳則回：「久仰大名」；陳離開時，她提到，「後會有期，歡迎再度來台，期待將來有機會再次見面」。被問到陳雲林是否有帶任何訊息？張小月說，「沒有，就是單純的弔唁。」

張小月指出，她陪陳雲林到二樓後，陳看到一些照片，追憶到他與江丙坤一起見面的情景，兩人畢竟曾八次協商、簽署十八項協議，建立深厚的情誼。陳雲林也提到，兩人本來約好下月見面，沒想到江丙坤突然走了。

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