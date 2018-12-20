2018-12-20

〔記者鍾麗華、花孟璟／綜合報導〕花蓮縣政府從去年底開始，共釋出廿五個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，幾乎全由在地記者得標，民進黨立委段宜康昨在立法院司法法制委員會質疑，該標案未公開招標，涉嫌「包養」十四家平面媒體與電視台記者，他要求法務部、工程會、ＮＣＣ調查。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨回應表示，代理縣長職務前，就耳聞「前縣長用錢影響媒體報導」，如今證實確有具體事證，「這對媒體自律是很大衝擊」！

資料庫採購案 在地記者幾乎全網羅

花蓮縣政府最近將政府採購公報網的決標資訊上網，引發軒然大波。其中一○六年、一○七年有廿五個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從十四萬到廿八萬餘元，隨傅崐萁下台的縣府前秘書長謝公秉私下遊說記者，錄音檔已被公開，謝甚至開價「一個月五萬元」給記者做輿情蒐集，報酬直接領現金，錄音內容還提到「這事情只有你知、我知、處長知」等語。

段宜康昨進一步公佈的「被包養」記者名單，包括聯合報、更生日報、花蓮電子報、中視、台視、三立、民視、東森、年代、ＴＶＢＳ、壹電視、中天、原民台與客家台等十四家媒體、十五位記者。

沒在政府採購網公告 立委要求調查

段宜康表示，得標的平面媒體記者要寫與傅崐萁有關的報導，電視台記者則要拍攝長度十分鐘的影片，就完成標案，有記者連續兩年「得標」，從花蓮縣府拿到四十幾萬元的報酬。最離譜的是屬於公廣集團的原民台、客家台記者，公廣集團難道不用負責？其他民營媒體難道不用表態、給社會一個交代？

段宜康說，這個標案去年就已公告決標，卻沒有在政府採購網公告，招標過程是否違法，希望ＮＣＣ與法務部、工程會調查清楚。

花蓮代理縣長：記者恐涉背信罪

曾任檢察官的蔡碧仲則以其法學專業指出，被「勞務採購」的媒體記者，背後都有公司，記者瞞著公司私下接受勞務採購，「利用公司資源謀取私人利益」，很可能涉嫌刑法背信罪。蔡碧仲也說，媒體勞務採購沒有依法在決標後一個月上網公告，這部份是縣府新聞科人員有責任，後續會調查追究。

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