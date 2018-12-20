傅崐萁「包養」記者 法界：檢廉應查花縣府官員有無圖利

2018-12-20

〔記者張文川／台北報導〕民進黨立委段宜康昨踢爆花蓮縣前縣長傅崐萁涉以「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案名義，「包養」十四家十五名在地平面與電視台記者做「輿情蒐集」，對此，法界律師認為，檢察官及廉政署應主動分案調查，釐清縣府官員是否涉嫌圖利自己或他人罪、或違反政府採購法綁標、圍標的可能性。

投標過程是否符合採購法規定

律師周武榮表示，縣長或負責標案的相關局處對於主管或監督的事務，以公帑辦理招標案收買媒體記者，以利對個人的政績進行宣導、護航、或掩蓋不利政務，使個人仕途、選舉得利，而記者沒做什麼事就可取得縣政府標金，即有對價關係，涉及貪污治罪條例直接或間接圖自己不法利益之嫌；就算認定標金不是官員圖利自己的對價，也仍有圖利他人（記者）的嫌疑。

周武榮說，檢察官應查明標案內容、投標過程，是否符合政府採購法規定，是否以資格標、限制招標使標案進入內定的特定記者手上？是否有洩漏底價？開標前官員若先與記者溝通要配合縣府做些有利私人的事，就有貪污得利之嫌；但若是得標後才與得標者溝通，就沒有犯法的問題。

是否利用公帑圖謀個人政治利益

律師黃帝穎認為，廉政署和地檢署都有偵辦此案的管轄權，要先確認標案是否符合公益目的？程序是否合法？若將公帑用於私人目的，圖謀個人的政治利益，即很可能構成圖利罪嫌。

黃帝穎說，縣府編列的媒體行銷經費，除要符合公益目的，也要對比得標者所須付出的勞務對價，是否與得標金額相當，若顯不相當即可輕易賺得，就可能是官員圖利的對象，且招標過程是否有綁標、圍標，也應由檢、廉發動調查釐清。

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