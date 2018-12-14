新台灣之子登金榜// 林宗洧先工作 再唸台大

2018-12-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕新台灣之子上台大！彰化高中語資班學生林宗洧曾為反空污走上街頭，經歷社運洗禮後，經由「希望入學」管道錄取台大社會系，非常有主見的他，決定先向台大申請保留學籍，存「青年儲蓄帳戶」，累積社會經驗與存一筆錢，再進入校園求學。

關心社會 為反空污上街頭

林宗洧住在彰化和美，父母都在工廠工作，母親來自越南，他在兒時曾跟母親到越南，但印象不深，後來參與移民署計畫，帶著媽媽回到越南，認識母親生長地方的民俗風情。他說，因自己是新台灣之子，許多人對他學習能力產生懷疑，讓他發憤圖強，更加認真念書，就是要讓人刮目相看，用行動改變別人的刻板印象。

林宗洧也說，念國中的時候不喜歡提到自己是新台灣之子，認為會被貼上標籤，後來發現要先學會接受自己，還要勇於說出想法，如果連自己都不敢說出來，又如何能夠扭轉偏見？他把視野往外拓展，關心社會議題，開始參加反空污的街頭運動，為自己信仰的理念發聲。

累積社會經驗 再進入校園

去年十二月間林宗洧擔任彰中學生會長時，臉書社團「靠北彰中」上有人嗆聲「要讓所有彰中人陷於水深火熱之中」及「彰中人一定得死」等過激言論，引起學生恐慌。他說，當時記者打電話要他以學生會長身分發言，讓他必須跳脫學生角色思考問題，在校園安全與學生權益之間取得平衡，學習到可以從不同觀點來看事情，而不是只有恐懼與譴責。

雖然如願錄取台大社會系，但林宗洧決定先保留學籍，參加教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶」方案，除了每個月薪資，教育部與勞動部每月都會各補助五千元，他開心能夠先工作存下念書錢，而念社會系之前，就先有進入社會的工作實務經驗，更能讓理論與實務結合。

倪培雰上藥學系 盼減母病

彰化女中倪培雰也是新台灣之子，錄取台大藥學系。她從小成績優異，完全沒有補習，她說，母親從越南嫁到台灣，辛苦一輩子之後，目前罹患癌症，必須強忍治療的疼痛，她希望能夠研發新藥減輕母親的痛楚。

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