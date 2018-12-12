民進黨黨魁人選 黨內盼蔡召集共推

2018-12-12

林佳龍無意參選 拱鄭文燦 林右昌 陳其邁 鄭麗君等人

〔記者蘇芳禾、邱燕玲、謝君臨／台北報導〕民進黨主席人選目前聚焦在台中市長林佳龍、前立委陳其邁兩人，林佳龍幕僚昨表示，林佳龍今天上午會公開說明，也希望蔡英文總統召集大家一起討論整體佈局。立院民進黨團總召柯建銘昨受訪也說，希望蔡總統召集大家坐下來共推人選，包括討論閣揆、黨主席人選，「把最好的隊形排出來」。

柯建銘：把最好隊形排出來

面對黨內勸進參選黨魁，林佳龍昨天深夜於臉書貼文回應，指這段期間以來，許多人談到「中生代接班」，與其爭論應該由哪個年齡層的黨內同志來擔任主席，更重要的是，需要跨派系和跨世代真正誠心合作，民進黨才有可能渡過難關。

林佳龍說，最近大家常討論的幾位中生代人選，包括「文燦市長、右昌市長、我們疼惜的其邁兄、以及麗君部長」，都是黨主席非常適當的人選，只要他們其中任何一位有意願為黨承擔，「佳龍雖確無參選意願，但必定會全力支持」，也一定不會在黨重建的工程中缺席，成功不必在我，但責任我們一起來扛。

林佳龍最後呼籲，賴清德院長是目前黨內最有能力持續領導行政團隊的人選，希望賴院長能夠留任，與蔡英文總統一起承擔更重要的任務，持續為台灣打拚！

林佳龍幕僚指出，林今天會公開說明他對中生代接班及黨魁選舉等問題的看法。

民進黨十日至十四日開放黨主席選舉登記，首日有一人領表，昨天則有三組人馬領表，但未透露是替誰領表，還有一名前黨代表陳樹霖登記且付一百五十萬元登記費用，但因資格不符，未登記成功。

另有民進黨立委昨私下探詢陳其邁意願，陳表示「沒有興趣」，但願意和大家談談看；英系則有人積極運作陳其邁角逐黨主席。

柯建銘受訪時呼籲蔡總統召集大家坐下來談，共推人選，大失敗要有大反省、大合作，「不要個人兵推」，包括閣揆、黨主席等，把最好隊形排出來，他認為接下來蘇貞昌最適合接閣揆，黨主席人選大家一起討論。

柯建銘說，時間不等人，「民進黨連危機處理能力都沒了嗎？」這樣二○二○怎麼會贏？人民還會放心把國家交給民進黨嗎？

另外，屏東縣長潘孟安也被點名是大黑馬。近潘人士透露，的確非常多人勸進，但團隊尚未正式討論。潘孟安目前人在國外，率縣府團隊前往加拿大溫哥華推展屏東農特產品。

新系人士表示，潘孟安確實是民進黨中生代的佼佼者，有黨務經驗也有選務經驗，人緣好，派系色彩不明顯，「但潘就是新潮流」，其他派系不見得能接受。

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