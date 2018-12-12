挺九二共識挨轟 找韓解圍 吳寶春︰我專業做麵包

2018-12-12

〔記者王榮祥、黃旭磊、邱芷柔／綜合報導〕台灣知名麵包師傅吳寶春曾表示不會只專注中國十三億人市場，而會放眼全世界七十億人的發展機會，被中國網友貼上「台獨麵包」標籤，由於吳剛在上海展店，立即在臉書發布支持「九二共識」滅火，更表明自己是一位生於「中國台灣」的麵包師，此番言論被台灣網友罵翻。吳寶春昨由準高雄市長韓國瑜陪同說明，強調自己只是單純麵包師，「吳寶春還是吳寶春」，對於聲明稿內敏感內容則幾乎都沒正面說明。

他說，麵包世界裡很單純、快樂，他很喜歡、也很享受用麵包跟大家交朋友，且很榮幸有很多年輕人，因為他進入這行業，他有責任為年輕人創造更大市場，而吳寶春還是吳寶春。

韓緩頰︰麵包師不懂政治

媒體追問是否擔心聲明稿內容遭扭曲？吳寶春仍謹慎回應，自己只是單純麵包師，麵包師專業就是做麵包；一旁的韓國瑜全程緊握著吳寶春的手，數度為他緩頰。

韓國瑜說，對於吳寶春面對的衝擊很不捨，他曾看過吳寶春電影，中間有段話讓他深受感動，吳媽媽跟吳寶春說：「是這鳳梨田把你養大的」。

韓國瑜表示，一位屏東鄉下農村子弟，靠自己刻苦認真，到歐洲法國人地盤，把人家四年一次的麵包大賽冠軍奪回台灣，這是台灣之光，呼籲所有台灣民眾應真正愛惜吳寶春。

他指出，麵包師不懂政治，卻被轟得滿頭包，這對吳寶春來說不盡公平，盼各界給予吳寶春更多鼓勵。

親友不捨 指吳很照顧家鄉囝仔

對此風波，吳寶春屏東家鄉親友不捨表示，吳寶春從不涉政治，且很照顧家鄉囝仔，希望「政治歸政治，麵包歸麵包！」

屏東縣政府勞工處長林德輝是吳寶春的遠房表哥，他表示，吳寶春成名後不忘照顧家鄉，長期提供內埔鄉內國中小獎學金，更以媽媽陳無嫌的名義捐贈救護車給龍泉消防隊。

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