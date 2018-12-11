酈英傑︰台灣男女平權領先群倫

2018-12-11

台美合推婦女賦權 14國女性領袖來台

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美合作推動印太婦女賦權，來自印太地區十四個國家的女性領袖昨聚集台北參與活動。美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑致詞時肯定台灣在領導場域的男女平權實現「領先群倫」，美國女性領導先驅、首位進入眾院軍委會的前眾議員史羅德（Patricia Schroeder, D-CO）也來台與會，與眾領袖交流婦女賦權實踐經驗。

外交部、ＡＩＴ及婦女權益促進發展基金會在「全球合作暨訓練架構」（ＧＣＴＦ）下，昨起在台北共同舉辦為期三天的「邁向平等：印太女性領導人培力工作坊」，是台美雙方今年舉行的第四場ＧＣＴＦ國際研習活動。此次活動計有來自印太地區十四國、共三十位政府官員、專家學者及女性領袖來台。

酈英傑致詞時說，美台ＧＣＴＦ向世界展現並分享台灣強項與專長的夥伴關係，此次主題女性賦權不只是女性自身的議題，也是攸關所有人的重要大事。而使女性不只「參與」政治過程，同時還帶頭「領導」，台灣在這方面確實「領先群倫」。酈英傑以台灣女性總統及近四成的女性立委等例證說明，在印太地區，甚至全世界，都少有國家比得上台灣的出色成就。

台美ＧＣＴＦ自二○一五年成立迄今，已辦理十四場國際研習課程，此次則是第三次以婦女賦權為主題合辦活動，針對公私部門領導階層性別平等觀念、強化女性在金融、經濟及產業界的領導角色，及促進女性參與公民社會活動等議題進行研討。

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