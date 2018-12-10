吳、朱爭2020 ？ 春節見真章

2018-12-10

雖未積極表態 團隊已悄悄運作

〔記者林良昇、陳心瑜／綜合報導〕國民黨二○二○年總統大選人選浮上檯面，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫最被看好，兩人雖未說死，但底下的團隊已悄悄運作。黨內預料，吳忙於地方議會正、副議長選舉及立委補選，朱任期要到本月底，還需一段時間沉澱，預計到農曆年前後態勢才會明朗。

朱立倫昨天出席身障兒童公益棒球賽，對於十二月廿五日卸任後，是否挑戰二○二○總統大選？朱立倫昨天受訪時仍未鬆口，重申「等廿五日卸任之後再說明」；媒體追問他是否會以臉書直播的方式公布？他回應說，不管直播、臉書或Instagram，都可以跟大家聊聊，不一定要拘泥於特定形式，「我會繼續努力」。

吳操盤累積政治資本

對於代表國民黨角逐二○二○年總統大選，吳敦義、朱立倫話都未說死，但兩人私下佈局早已開始。吳敦義在九合一選舉期間為各候選人協調派系，南北奔波，期間累積不少政治資本，吳敦義夫人蔡令怡在婦女團體的積極經營，若有需要，這批「粉紅軍團」可隨時成為吳的後盾。

朱輔選全台走透透

朱立倫雖然八年來鎖在新北市，但在九合一大選期間，也把握機會全台走透透輔選，透過新北市在台灣各縣市的同鄉會網絡，在全台各地凝聚挺朱力量，包含支持朱立倫的「倫友會」組織，基層組織雖比不上吳敦義，但藍營內部評估整體民調上，應會比鬧出「母豬說」的吳敦義有優勢。

黨內觀察，吳、朱陣營雖私下動作頻頻，但兩人都還不會積極表態，吳敦義正面對縣市議會正、副議長選舉及明年初的立委補選，黨務繁重；朱立倫任期到十二月廿五日，對外也都明確表示現在要把市政工作做好，卸任後還要到全台走透透，傾聽民意，仍需要一段時間醞釀。

藍營人士說，國民黨由誰來角逐二○二○年總統大選，依據時序來算，恐怕要到農曆年前後才會明朗，而且以往過年期間的走春、拜廟、發紅包行程，政治人物與民眾的面對面接觸尤其重要，有著探詢民意、凝聚人氣的味道，吳、朱的過年拜廟行程將是焦點之一。

此外，無黨籍的前行政院長張善政也宣布將角逐總統大選，面臨與國民黨的競合關係，國民黨組發會主委李哲華表示，國民黨現行的總統提名辦法有規定，特殊狀況下可以搭配無黨籍人士為副手參選總統、副總統，但並沒有禮讓辦法，如果真要禮讓，就要提特別辦法來因應。

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