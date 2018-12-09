北市立委補選 可能變四方混戰

2018-12-09

〔記者黃建豪、彭琬馨／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選週一開始登記，民進黨與台北市長柯文哲仍因白綠合作與否陷入僵局，親民黨也有意派出不分區立委陳怡潔參戰。陳怡潔父親、「友柯」議員陳政忠昨指出，今晚盼找柯文哲再談補選，但在親民黨內部積極勸進下，就算白綠自推人選，甚至演變成藍綠橘白四方混戰，也不排除讓陳怡潔參選到底。

橘營點名陳怡潔出征

民進黨在徵詢何志偉、王威中、王世堅、顏若芳四名現任議員後，考量修補白綠關係，想尊重柯文哲意見，預期十二日才會決定；與柯文哲緊密合作的親民黨為擴大國會版圖，將派陳怡潔參選，讓有意派「友柯」議員陳建銘女兒、北市觀傳局長陳思宇披掛上陣的柯文哲更加左右為難。

陳思宇的姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏昨受訪時力推陳思宇，她說，白綠合作是最大前提，選舉過程難免有摩擦，但其實他們家跟民進黨的政治立場沒什麼不同，甚至可以說「政治色彩都是墨綠」，現階段最重要的是讓民進黨看見陳思宇的努力，展開合作契機。

陳政忠受訪則強調，陳怡潔不排除與任何人合作，他日前已找柯文哲談過，當時柯是說「找一天研究」，因此今晚有機會的話，他會再找柯詳談。

陳政忠說，在親民黨一直鼓勵陳怡潔「必須參選」的情況下，屆時變成四組人馬（國民黨、民進黨、親民黨、柯家軍）參選都有可能，就算如此，親民黨也會朝參選方向努力。

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