華為若遭制裁 核彈級衝擊

2018-12-07

〔記者羅倩宜、王憶紅／台北報導〕對於華為財務長孟晚舟被捕事件，法人指出，華為全球通訊設備市占率第一、手機銷量第二，在5G通訊技術上也名列前茅，一旦遭到美國政府晶片禁售制裁，影響性恐將是核彈級。

美系外資表示，目前華為僅是財務長遭逮捕，後續衝擊要看美國是否對華為發動制裁。過去中興通訊因遭川普祭出禁令，所有美國企業不准提供關鍵元件，甚至連台灣供應鏈都被限制供應中興，因而對中興手機出貨造成衝擊；與中興相比，華為的規模不論在手機或通訊工業上都大了很多，一旦遭到美國制裁，衝擊恐怕更大。

本土法人指出，華為在手機方面有自製海思晶片，但僅有部分手機使用，且在基地台、光通訊設備上，都沒有自製晶片，再加上華為年營業額高達六三○八億元人民幣，營運規模是中興通訊的四．八倍，若遭美國制裁，受到的影響將是核彈級。

外資法人指出，明年即將商轉的5G，華為被視為美國行動通訊霸權的最大挑戰者，後勢如何演變，恐怕要看美國政府的決定；前次美國對中興高高舉起、輕輕放下，此次對華為出手是否有政治上的交換條件，也是觀察重點。此外，華為自有晶片部門，會否趁劣勢崛起，也值得觀察。

根據華為二○一七年年報，華為美洲地區包括美國、加拿大、拉美地區的營收為人民幣三九二．八五億元，佔營收六．五％；雖然華為輸美產品比例不高，但目前包括英國、德國、澳洲、紐西蘭都有意禁止使用華為產品。根據市場調查，華為基地台設備全球市占率約三十％至三十五％、光通訊設備全球市占率約四十％至四十五％，為全球第一大設備供應商。

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