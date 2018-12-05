財經學者：台灣要當亞洲資管中心 必備雙語能力

2018-12-05

〔記者吳佳穎／台北報導〕國發會「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，六日將提報行政院會報告。淡江大學產經系教授、前總統府國策顧問許松根力挺這項政策，呼籲政院切實推動英語教育，以讓英語成為「下一代的溝通工具」為目標。元大寶華綜合經濟研究院長梁國源也說，台灣做為外貿導向的經濟體，英語是與國際接軌的重要媒介。

許松根指出，過去台灣英語教育側重閱讀、寫作，教育目的往往流於考試；他舉自身為例，儘管拿到美國賓州大學博士學位，仍自認英語聽說能力不好，「如果當年在小學、中學階段，能多一些英語聽說教育，情形可能會不一樣。」

雙語星、港 躍亞洲金融重鎮

許松根認為，台灣英文教育應該從小扎根，讓英文不只是考試科目，更是下一代「可以用的語言」，甚至可以「母語」為努力目標。

梁國源也支持這項政策。他說，就產業面而言，台灣做為外貿導向的經濟體，英語是與國際接軌的重要媒介；新加坡、香港之所以能成為亞洲金融重鎮，其中一項重要關鍵就是兩地的雙語環境。

但梁國源也認為，台灣若要成為「亞洲資產管理中心」，雙語能力是必要條件，英語重要，但在教育上也不能偏廢中文或其他專業學科，「專業知識仍是競爭力的根本」。

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