推動雙語 中小學英語課將擴增／教部著手修法 開放雙語班、雙語學校 幼兒園禁教英文也將鬆綁

2018-12-05

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台灣要推動雙語化，學校教學也將推廣雙語化，國教署代署長許麗娟昨表示，涉及「高級中等教育法」和「國民教育法」這兩部分配套修法，教育部正在檢視中，預計週四行政院院會正式方案通過後，公佈短、中、長程期程及具體落實方案細項，將同步擴增中小學英語課節數，並全面開放雙語班、雙語學校及非英文學科雙語教學等。

政院明公布期程及具體方案

依規劃，高中以下學校的英語課將逐步「全英語授課」，並將全面開放雙語班及雙語學校。但依現行法令，高中以下尚無法開辦雙語學校，僅竹科實中等極少數特殊學校可申辦雙語班，教部將修法鬆綁，初步規劃至少開辦一六八校雙語班、二十四所雙語學校，亦推動雙語教材、全英語師資等配套。初期更將先補助七百二十校開辦外國地理、歷史、數學及科學等採用雙語教學和雙語教材。

教育部表示，英語能力奠基於國民教育，除將鬆綁幼兒園禁教英文相關法令，也將修訂法令和課綱，擴增中小學英文授課節數。

國小英語課 每週增為三節

目前法定小三開始上英語課，十二年國教課綱明年上路，小三和小四仍是每週一節課，小五和小六兩節，國中是三節課。為推動雙語國家，教育部規劃將更強化英語學習密度，從小發展基本聽說能力，也研擬再修訂國小課綱，中、高年級英語課增達三節，並搭配增加英語晨讀、英語繪本和小說閱讀等。

實踐大學應用外語系大三的日本籍學生市川建仁說，如日本過去英語教育從小五、小六開始，未來也要提早到小三、小四，他認為越小開始接觸，對英語的排斥越低，畢竟長大較容易上手，但亞洲教師的英語發音不如母語為英語者標準，需要克服。

德國經驗 訓練口說與聽力

來台灣十三年的德國人賀少俠則說，他在德國時，國小五年級開始上英文課，課本全英文、老師用德文解釋，七、八年級時就採全英文教授英文課，台灣小三和小四開始教英文，最晚國中開始就要全英文授課。

賀少俠還說，台灣的教育很大問題在每天考試，學生背單字、背文法，卻不是真正理解，沒有真正運用，建議老師跟學生在課堂上用英文討論不同話題，訓練口說與聽力能力。

賀少俠更提醒，考試不要考選擇題，像德國從國中開始就考申論題，訓練學生思考能力。英語課則著重「聽寫」，例如由老師口述故事或文章，約十到十五個句子，讓學生邊聽邊寫下來。

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