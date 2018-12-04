憂「習皇」地位 中不敢公布細節

2018-12-04

「90天休兵 也要大量讓步來換取」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」落幕，但雙方對會談結果是「各說各話」，相較美國詳述內容，中國官員及官媒則是處處閃躲。香港時事評論家林和立分析，中國不敢公布川習會細節，是怕習近平遭到國內批判，影響其黨內地位；另一評論家劉銳紹說，中國對美中貿易戰只能且戰且走，以時間換取空間。

川習會後，中國官員和官媒均未提及九十天期限及結構改革問題，對於美國所提的中國同意採購非常大量的美國產品，則以「根據國內市場和人民需求擴大進口，致力消除雙邊貿易失衡」輕輕帶過。

承諾對美採購 中國官媒避重就輕

香港中文大學歷史系客座教授、知名時事評論員林和立表示，這次川習會中國是輸家，會談結果是「城下之盟」，連九十天期限都要用大量讓步來交換；官媒不願公布會談細節，尤其是購買美國產品的金額，可能是擔心公開後會遭到國內輿論批評為「打敗仗」，影響習近平的黨內地位。

林和立指出，中國在強迫技術轉移、智財權和網路安全等問題上積習甚深，甚至成為科技發展的重要手段，難在短期內改善，九十天後兩國再次舉行會談，屆時川普可能公開爭取連任，隨時會對中國倒打一耙，增加連任聲勢。

劉銳紹則認為，中國還需要二十年左右，才能在GDP追上美國，因此只能且戰且走，以時間換取空間，不得不在這次川習會做出不少讓步；未來中國將持續發展實力，並會不斷借助國際社會，向美國的保護主義施壓，貿易戰一定會成為持久戰。

劉銳紹指出，美國這把刀已架在中國脖子上，但不會斬斷中國喉嚨，只會削下中國的肥肉，謀取最大的利益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/