川普：二次「川金會」 可能明年一或二月

2018-12-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普一日結束二十國集團（G20）峰會行程，在搭乘「空軍一號」返回華府途中告訴媒體，他希望明年初與北韓領導人金正恩舉行第二次「川金會」，最快可能一月或二月，目前正在考慮「三個地點」。川普還說，他和金正恩「相處融洽」，他將在未來某個時間點邀請金正恩訪問美國。

川普在G20峰會場邊與中國國家主席習近平舉行會談，北韓也是議題之一。白宮在會後發表聲明表示，川習兩人同意，北韓問題已取得重大進展，將與金正恩一起努力，達成朝鮮半島非核化。川普還說，他要對金正恩表達「友誼與敬重」。

此外，川普十一月三十日也在G20峰會場邊與南韓總統文在寅舉行會談，雙方重申致力推動北韓實現最終、完全且可驗證的非核化，並同意繼續執行現有制裁，也樂見金正恩今年內訪問南韓首都首爾。今年九月，金正恩在平壤會見文在寅後，曾同意在今年底前回訪首爾。

然而，美國和南韓對於北韓問題的分歧已經浮現，第四次「文金會」前景黯淡。在今年六月新加坡舉行的首次「川金會」上，川普和金正恩簽署語意模糊的聯合聲明，但隨後為其意義發生爭執。平壤已採取部分措施，中止其核子及彈道飛彈計畫，但華府拒絕停止制裁。

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