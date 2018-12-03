G20峰會聲明妥協 不得罪美中兩強

2018-12-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團（G20）高峰會上週六落幕，各國領袖在會後聲明中，重申多邊貿易體制的重要性，但也承認其有缺點、需要改革；在美中各有堅持的情況下，聲明未列入美國在意的「對抗保護主義」措辭，也不提中國在意的「不公平貿易行為」字眼。

過去幾次G20的會後聲明中，對抗保護主義一直是基本用語，但因川普政府試圖在當前的全球貿易體系中，調整美中貿易失衡，美國持續反對使用這個措辭，迫使各國在會後聲明做出妥協；今年十一月在巴布亞紐幾內亞舉辦的亞太經合會（APEC）就是因為美中角力，導致會後聲明難產。

G20聲明指出：「貿易及投資是成長、生產力、創新、創造就業及發展的引擎，但目前這個體系未能達到目標，尚有改善空間；我們因此支持世貿組織（WTO）需要改革，以改善其功能，我們將在下次高峰會檢視其進程」。G20下次高峰會將於明年六月在日本大阪舉行。

有關改進WTO的措辭被放進會後聲明，則是應美國要求。白宮一名資深官員表示，「對美國而言，這是偉大的一天」，聲明符合美國最大的目標，尤其是納入WTO改革；該官員並未對G20的聲明決定刪除「對抗保護主義」措辭表示看法，但阿根廷總統馬克里表示，許多國家都希望納入，不過美國不接受。

聲明刪去「不公平貿易做法」字眼，則是因為中國認為，這個字眼是針對該國而來，因此表達反對立場。

一名白宮高級官員表示，本次聲明的另一個巨大成就是，中國首次在G20承諾，將增加基礎建設融資的透明度，以確保這類放款不會造成開發中國家的債務負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/