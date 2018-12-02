我學者論文 遭澳洲學術機構竄改// 台灣海峽變中華台北海峽

2018-12-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣海峽成「中華台北」海峽？中央大學地球科學系副教授林殿順近日發現，澳洲學術機構竄改他於二○○三年發表的論文，把台灣（Taiwan）通通改成中華台北（Chinese Taipei），他去信表達強烈抗議：「政治干預學術莫此為甚！」該機構網站昨已下架竄改頁面。

台灣島 變成中華台北島

林殿順前晚貼出臉書，指澳洲的全球碳封存研究所（Global CCS Institute）竄改他於二○○三年發表的論文，將文章中的Taiwan，全數改成Chinese Taipei，所以台灣島（Taiwan Island）變成中華台北島（Chinese Taipei Island），而台灣海峽（Taiwan Strait）變成中華台北海峽（Chinese Taipei Strait），直批此舉可惡，發信給該機構董事長，表達強烈抗議。

侵犯著作權 林殿順抗議

林的抗議信中強調，這篇論文已被國際學界引用三百多次，具高被引價值，對於該機構在自己網站登載並胡亂竄改，感到荒謬，他數年前曾參訪該機構，該機構也有人來台學術交流，很難相信竟發生此事，若該錯誤不能更正，將考慮停止與該機構交流。

林的臉書引來不少國內學者譁然，知名地震學者馬國鳳就留言稱此舉莫名其妙，已是侵權竄改文書；台灣大學地質系系主任吳逸民表示，台灣一詞在地質學界指的是地名，即使是中國的學術研究，也是將台灣跟福建兩地之間稱作「台灣海峽」，會把台灣改名這是第一次聽到，分析此事是個案，但更大問題是：「別人的圖你拿來改，這已侵犯著作權」。

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