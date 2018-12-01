選後局勢 學者：美將加強對台關係

2018-12-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕九合一選舉，國民黨獲得大勝，台灣民主基金會副執行長顏建發昨表示，中國勢必加強與十五個國民黨執政縣市互動交流，美方則會加強對台關係。雖然防禦台灣是台美共同利益，但不能僅依賴美國，台灣應加強自身防禦。

政大國關中心昨舉辦台美「當代中國大陸」國際研討會，顏建發座談會後受訪表示，北京當局企圖改變世界秩序，對美國而言已是戰略問題。這次台灣九合一選舉，可以明顯看到中國介入痕跡，勢必引起美方警戒，加強對台關係。

顏建發指出，台灣不僅涉及美國利益，更是美國防堵中國的重要戰略防線，這一年來美方推動「台灣旅行法」、「國防授權法案」等法案，都在強化對台關係。

顏建發認為，大選過後，中國勢必加強與國民黨縣市首長聯繫，釋出更多對台措施；美國則會透過更多官員往返、武器售台、經貿合作等方式，以取得美中台關係的平衡。

顏建發也提醒，雖然防禦台灣是台美雙方共同利益，但這絕非美國唯一利益，「天助自助者」，台灣不能一味仰賴美國，應提升國內國防、科技、教育，建立民主防衛機制。

此外，美國學界十一月廿九日發表多達一九二頁的「中國影響力及美國利益：提高建設性警覺」報告，內容指控中國以大規模行動圖謀操弄美國聯邦及地方政府、大學、智庫、媒體、企業和僑界，其中有一百多處提及台灣。

中國武官嗆美智庫：我們能帶給台灣痛苦

根據中央社報導，報告指出，中國駐美大使館武官曾拜訪一名美國智庫專家，傳達中方反對台灣旅行法、美國國防授權法案、美軍艦艇可能停泊台灣港口、美方批准對台潛艦行銷許可證的訊息，中方武官甚至警告：「我們不再是弱者，如果美方不慎重行事，不遵守中美三個聯合公報，我們能帶給台灣痛苦。」

中國使館官員也警告美國智庫，不要太常邀請演講者談論與台灣、香港或西藏相關的主題。美國智庫曾因拒絕撤回對台灣講者的邀請，中方憤而取消這家智庫接待中國外交部長王毅的機會。

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