新經濟移民法 盼補10萬中階人才

2018-11-30

草案鎖定工作滿6年外勞等3類中階技術人力

放寬永久居留條件

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨拍板「新經濟移民法草案」，為吸引外國中階技術人力來台，彌補約十．一萬人的缺口，草案新增聘僱外國中階技術人力，包括在台工作六年以上基層外勞，或高中職以上、海外青年技術訓練班畢業的僑外生，或其他具中階技術的外國人，但薪資水準不得低於第七十分位，且具專業證照等條件，並放寬永久居留條件，中國港澳居民則不適用這項專法。

薪資設門檻 不得低於70分位

據透露，草案中原本明定「港澳居民適用本法」，但因部分民進黨立委擔心中國白領利用港澳居民的身分，以外國中階技術人力的適用對象藉機取得台灣永久居留權，因而持保留態度，行政院在九合一大選後為避免爭論一度擱置此案，選後行政部門經與立委溝通，為避免這項專法成為引進中國技術人力的漏洞，昨通過的草案已刪除「港澳居民適用本法」的條文；國發會主委陳美伶表示，有關港澳居民是否適用此法，是回歸現有其他法律規定。

「新經濟移民法草案」瞄準外國專業人才、外國中階技術人力、海外國人與投資移民等四類，其中最主要的就是新增外國中階技術人力的相關規範。

根據草案，外國中階技術人力包括高中職以上或海青班畢業僑外生、在台工作六年以上的基層外勞，以及其他具中階技術工作能力的外國人，但將訂日出條款，由行政院衡酌另訂開放期程及範圍。

陳美伶表示，中階技術人力不是外勞、藍領，草案以薪資作為聘用門檻，月薪要達到平均總薪資七十分位。產業人力方面，技術員、助理專業人員或機械操作及組裝人員等，月薪門檻為四萬一三九三元；社福人力方面，健康照顧人員，則要達到長照2.0照服員月薪三萬二○○○元。

草案並規定，中階技術人力需有專業證照或其他證明文件，每年並有總額和各產業別配額。草案放寬中階技術人力的永久居留條件，連續居留五年，平均每年在台居住一八三天，即可申請永久居留。

勞動部次長施克和表示，依據主計總處二月調查，中階技術人力缺工為十．一萬人，整體缺工是廿四．四萬人，中階技術人力的確是台灣面臨缺工最大族群。

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