加速鮭魚返鄉 鄭文燦設「台商回流小組」

2018-11-29

〔記者陳昀、蔡淑媛、葛祐豪、林良昇／綜合報導〕有別於部分國民黨縣市長當選人主張成立兩岸小組、加強兩岸城市交流，桃園市長鄭文燦昨天在市政會議宣布，桃園市政府將成立「台商回流小組」，跨局處與經濟部合作解決企業「五缺」問題、加速「鮭魚返鄉」，最快年底就能上路。

外媒指美中貿易戰 台商返鄉首選桃園

據彭博報導，隨美中貿易戰升溫，台灣許多大型科技業正逐步將部分生產線從中國遷回台灣，尤其青睞親商、積極招商且具大量工業聚落的桃園市，讓桃園成為全球電子產業尋找替代中國的熱門首選。

鄭文燦昨發布「台商回流小組」將由副市長游建華召集市府的經濟發展局、地政局、都市發展局、農業局，及桃園市工商發展投資策進會等單位，並與經濟部合作，共同解決企業缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的「五缺」問題，減少台商回流阻力，希望能有效、加速促進台商回流，帶動桃園經濟發展。

桃園市府：已有逾40家廠商準備回流

游建華透露，已有逾四十家廠商表態願意回流桃園，市府正在盤點土地、水電等資源及配套，會提供台商最大協助。

桃園市府經濟發展局招商科長游慧玲指出，今年有不少台商持續在桃園投資自用工業廠房及土地，以電子業為大宗，如台達電以二十．六億元購入中壢工業區內八千坪土地擴建廠房；廣達電腦投資四十二．八億元，購入華亞科技園區一．一萬坪土地，準備在台灣成立ＡＩ實驗室；還有英業達、仁寶等公司都陸續宣布投資桃園。

游慧玲說，過去台商回流，除了覓地不易，最常面臨行政流程的不便，桃園市府去年設置「桃園市產業園區聯合服務中心之單一窗口服務」，因為已有運作機制，會儘快研議將服務升級、細緻化，力拚年底讓「台商回流小組」上路。

兩岸小組 盧秀燕主張採臨時任務編組

在藍營方面，高雄市長當選人韓國瑜提出上任後成立兩岸工作小組，順利連任的南投縣長林明溱選後也表示責成縣府快速成立「兩岸工作小組」。不過，台中市長當選人盧秀燕昨主張採「臨時任務編組」，強調「很重視大陸市場」且在九二共識和平基礎下讓觀光客來台；盧秀燕說，採取臨時任務編組，會根據有重大活動和拚經濟時設立，謹慎用錢，節省經費和效率，不能有任務就設常設小組，這樣太多、太浪費，不是為設立而設立。

對此，韓國瑜強調，盧秀燕有她的考量，他是一定要設兩岸工作小組，因為中國的市場佔台灣四十％，非常重要。他也會大力促成各種城市會談，不只廈門，胡志明市、馬尼拉、青島、深圳都可以，這種論壇很重要，對於城市與城市的交流一定會加大力度。

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