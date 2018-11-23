韓國瑜衝票 回防大岡山

2018-11-23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕選戰進入倒數，國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天回防大岡山地區，上午在橋頭、梓官、岡山一帶掃街拜票，下午轉進湖內、路竹地區。他表示，這場選舉最大的意義是高雄這個傳統綠軍的直轄市，透過他的論述，高雄人的腦袋打開了、完全清醒了，一場乾淨的選舉正在高雄進行，在他眼裡、心中沒有藍綠，未來建設也不會分藍綠。

葉啟田挺韓 高唱愛拚才會贏

寶島歌王葉啟田昨南下高雄，表態挺韓國瑜，並合體掃街拜票，還高唱《愛拚才會贏》；葉啟田說他做過功課，發覺韓國瑜是人才，呼籲中間選民和知識份子要相信韓國瑜，把票投給他。

高雄天氣昨轉冷，韓國瑜說，自己身體狀況很好，「只是頭髮依然少」。中午掃街到岡山後援會時，他顧不得休息，吃了兩碗肉燥飯和魚丸湯後，跳上宣傳車繼續掃街。

對於林姓男子上網散布國民黨買票的假消息後出面向韓國瑜道歉獲原諒，事後又自爆是國民黨員，被懷疑自導自演；韓國瑜表示，他不認識林姓網友，後續衍生出什麼事件，他完全不了解，選舉不必有太多聯想。

對於刑事局逮捕在網路PO文「高雄人誓殺韓國瑜報仇」的趙姓工程師，韓國瑜表示，他對台灣警察的辦案能力和社會治安很有信心，但過度極端或暴力的主張，在民主時代實在沒必要，他聽聞這個工程師住在台北，但他是在高雄選舉，他虧趙男：「人家吃米粉，你在喊什麼燒？」希望不再有抹黑、造謠及興風作浪的文字，不要把快樂的選舉弄到大家覺得很恐怖。

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