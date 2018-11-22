陳其邁掃街 民眾搶握手

2018-11-22

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕把握投票前最後時間，民進黨高雄市長候選人陳其邁昨帶領車隊在鼓山區、鹽埕區掃街拜票，沿途有許多民眾高喊凍蒜。陳其邁陣營評估，由於選情緊繃影響，支持者均已陸續回籠、展現熱情。

支持者回籠 熱情高喊凍蒜

陳其邁車隊昨天下午從鼓山區博愛、至聖路口出發，由北往南，掃遍鼓山、鹽埕大街小巷，晚間則前往三民區掃街。陳其邁表示會把握剩下的時間全力衝刺，握到每一雙手，爭取市民最大的支持。

隨著投票日接近，綠營支持者的熱情持續上升，表態者愈來愈多，陳其邁車隊經過以大樓為主的美術館住宅區時，不少民眾紛紛打開窗戶，或走到陽台上向陳其邁揮手，表達支持。

車隊來到鹽埕區，民眾聽到「其邁本人來到這邊跟大家拜託」的廣播，衝出來搶著跟他握手，甚至有支持者自發性組團，熱情揮舞陳其邁的旗幟，街道頓時形成一片旗海。

陳其邁晚間至三民區新大港保安宮參拜，數百名支持者聞聲而來，「凍蒜」聲浪從廟裡響到廟外，並在民眾簇擁下，與市議員候選人康裕成及何權峰、黃淑美、洪平朗、鄭孟洳共同向保生大地獻香鞠躬。

現場人潮不斷地湧現，衝散媒體預先架設採訪線，而陳其邁沿途拚命握手，廟前約五十公尺路前後走了兩分多鐘，隨後由立委管碧玲陪同上車，至十全商圈、後驛一帶掃街拜票，沿途「凍蒜」聲持續不斷。

勵馨基金會執行長紀惠容挺陳

此外，勵馨基金會執行長紀惠容昨也出面錄製影片力挺陳其邁，肯定陳其邁的托育和長照政策。她強調，縣市首長一定要有性別意識，而且關心婦女議題，政策一定要到位，所以她願意推薦陳其邁。

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