剖腹產寶寶 過敏氣喘機率高

2018-11-21

缺乏生產擠壓壓力 免疫激素反應下降

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣剖腹產率逾卅二％、排名世界前三，但基隆長庚兒科團隊研究發現，剖腹產會降低新生兒免疫激素反應及提高咽喉帶菌率，增加過敏或氣喘的機會。長庚研究另也發現，嬰兒一歲前適當餵食六種易致敏性副食品，體質過敏機會可能越低，顛覆避吃過敏食物的傳統觀念。

基隆長庚團隊針對五七九名新生兒，剖腹與自然產各約半，出生後收集臍帶血的白血球檢測先天免疫激素反應，一個月、六個月和一歲時再檢測咽喉帶菌率及肺功能。

新生兒科醫師廖穗綾指出，研究顯示剖腹產寶寶臍帶血所分泌的免疫激素量，是自然產的二分之一到三分之二。

咽喉帶菌率 自然產遠低於剖腹產

此外，不論剖腹產、自然產，都有約五十％寶寶出生時咽喉帶有金黃色葡萄球菌，但剖腹產寶寶一歲時仍有廿三％帶菌率，自然產則降到十五％。而剖腹產寶寶發生喘鳴的機率，也是自然產的一．六倍。

廖穗綾分析，剖腹產寶寶因缺乏生產時母親陰道擠壓的壓力，可能導致免疫激素反應下降，進而影響免疫功能而較易過敏；此外，剖腹產寶寶因無母體陰道益菌的暴露與抑制，所以咽喉帶菌率較高，增加氣喘機會。這項研究已刊登於期刊《科學報告》（Scientific Report）。

一歲前吃易致敏副食品 過敏風險反降

另外，長庚研究也發現，嬰兒一歲前餵食水果、蛋白、蛋黃、魚、有殼類海鮮、花生等六種易致敏性食物的副食品，種類越多體質過敏的機會越低。

兒童胃腸科醫師花曼津解釋，嬰幼兒的腸胃道免疫系統尚未成形、具可塑性，藉由早期接觸多種食物抗原引發口服耐受性，可降低過敏體質的風險。

花曼津建議，家長可試餵一種食物幾天，無過敏反應再試另一種，但若有疹子、嘔吐等可能過敏反應，就應停餵並就醫。